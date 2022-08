Yair Arismendi: "Lo que digan los de afuera no es asunto nuestro"

Sarmiento encara la recta final de la preparación para el partido del domingo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional, en el estadio Eva Perón. Luego del empate 1 a 1 como visitante ante Vélez, que le permitió al equipo de Israel Damonte cortar la racha de dos derrotas consecutivas, el Verde se enfoca ahora en volver a ganar como local.

En diálogo con Democracia, el mediocampista Yair Arismendi valoró la igualdad lograda en el José Amalfitani, pero aseguró que el conjunto juninense viajó a Liniers "a buscar los tres puntos". "Fuimos a buscar los tres puntos, sabíamos que iba a ser difícil, pero logramos sumar de visitante. Ahora, pensando en Gimnasia, que va a ser un partido durísimo", afirmó.

Por otro lado, Arismendi destacó el rendimiento del plantel ante El Fortín, teniendo en cuenta que los de Damonte arrastraban dos derrotas consecutivas, contra Huracán como visitante y Godoy Cruz como local. "El grupo está fuerte, siempre fue así, aún en los momentos difíciles, no agachamos la cabeza y trabajamos para salir adelante", reflexionó.

"No entramos en ese juego"

Desde el ascenso a la Liga Profesional logrado en enero de 2021, Sarmiento consiguió derrotar en dos ocasiones a Gimnasia, ambas como visitante. El del domingo será el tercer encuentro entre ambos en los últimos dos años: además de los triunfos del Verde en el Torneo de la Liga 2021 y la Copa de la Liga 2022, entre los antecedentes recientes aparece el empate sin goles en el Eva Perón, en la Copa de la Liga 2021.

Para Arismendi, el balance favorable en los duelos cercanos no incidirá en el choque de mañana, que encuentra al Lobo platense peleando en los primeros puestos de la tabla de posiciones. "Pudimos ganarles dos veces de visitante, pero ello no quita que sean un gran equipo. Trataremos de hacernos fuertes en casa y que quede el triunfo acá. Va a ser un partido totalmente distinto, ellos vienen peleando arriba, pero nosotros tenemos nuestras herramientas", resaltó.

Finalmente, el mediocampista ofensivo procuró evitar entrar en polémica con el DT rival, Néstor Gorosito, quien en la previa consideró que Gimnasia enfrentará a "un rival que va a hacer tiempo y esconder las pelotas". "Se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera, van a desaparecer las pelotas. Todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido", sostuvo Gorosito, tras el triunfo de la fecha pasada de su equipo sobre Aldosivi de Mar del Plata.

Sin embargo, para Arismendi, las declaraciones de "Pipo" Gorosito no afectan la preparación de Sarmiento de cara al encuentro. "No entramos en ese juego, tratamos de no perder el foco, el objetivo es ganar en casa y lo que digan los de afuera no es asunto nuestro", concluyó.

¿Qué dijo?

"Se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera, van a desaparecer las pelotas. Todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido". Néstor Gorosito, DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

