BAP: Uno de los clubes más antiguos del país.

Buenos Aires al Pacífico, más conocido como BAP, es uno de los clubes más antiguos de Argentina y este año, en diciembre próximo, llega a su 130° aniversario.

La entidad “Ferroviaria” tiene como presidente a Hugo Herrera y atraviesa un gran presente deportivo e institucional. El máximo dirigente de la institución dialogó con Democracia sobre la actualidad y los objetivos que tienen para el futuro.

-¿Cómo se encuentra el club institucionalmente?

-Estamos trabajando y tratando de dejar la mayor cantidad de obras para cuando uno no esté más y tenga que dejar por cansancio u otras circunstancias eso quede. El club nos lleva muchas horas pero vamos por buen camino junto a toda la comisión directiva.

-¿Cómo vienen las obras?

-Siempre nos hacen falta obras pero si hacemos un balance de lo que hicimos desde que estoy en la comisión fueron muchas como la parte nueva de la entrada principal y la del tenis, los portones. Ahora, estamos haciendo sobre calle República una secretaria porque nos está faltando un lugar para recibir a los socios, para que se pueda cobrar una cuota o para que hagan consultas sobre el club. Además, vamos a realizar un espacio para la venta de indumentaria, que está de “moda”, y una nueva cantina porque, al agrandar la cancha auxiliar con las medidas reglamentarias para jugar con las inferiores, la anterior la sacamos porque nos quedaba dentro del perímetro de la cancha. Después, tenemos todo sectorizado para que no se mezclen las actividades.

-¿Cómo es tu relación con BAP? ¿Desde qué año estás en la comisión?

-Me crié adentro del club, teníamos una peña y había algo dando vueltas que no nos gustaba y nos pusimos de acuerdo para entrar con una comisión directiva nueva. Era el momento de devolverle a BAP un poco de lo que nos había dado durante tantos años. Al final del 2014, ingresé como un miembro más de la comisión y desde ese momento no paré porque, una vez que te metes, queres hacer y hacer. Cuando llegamos, los alrededores de la cancha principal eran unos montes llenos de plátanos, ramas, hojas y alambre entonces era un colador, ingresaba cualquiera.

Desde el principio nos abocamos a realizar el tapial y el cerramiento, viéndolo hoy sería imposible hacerlo por cómo están los números, la economía y los precios. Fue una obra muy grande cerrar los 270 metros lineales de tapial. También, pusimos el riego artificial a la cancha principal, los filtros a la pileta, se hizo un salón nuevo a lo que llamamos “el merendero” porque era el tercer tiempo de los chicos luego de las prácticas. Estamos trabajando siempre, buscamos que los chicos estén seguros dentro del club.

-¿Cuáles son los próximos proyectos?

-Tenemos muchos pero después de que terminemos la obra de la cantina, vamos a hacer un gimnasio para los chicos del club, los jugadores y va a estar ubicado atrás de un arco donde se encuentran los vestuarios. También, está la posibilidad de hacer, estamos viéndolo, un lugar de enfermería para darle primeros auxilios a un jugador o un espectador. Junín se agrandó mucho y el sistema de emergencias a veces viene rápido y otras no tanto y creo que sería bueno contar con ese lugar los días de partido. No es fácil implementarlo pero con un enfermero/ra sería bueno para poder dar primeros auxilios.

-¿Qué actividades se desarrollan dentro del club?

-La principal es el fútbol, tenemos todas las categorías completas del masculino con una cantidad de chicos y se nos hace difícil porque los jugadores que entran a la cancha son 16 y, en ciertas categorías, tenemos muchos más. La escuelita está a pleno, contamos con muy buenos cuerpos técnicos y estables, que es lo principal. Samuel Tonarelli está desde hace muchos años con las divisiones más pequeñas, Jorge Castro continúa con las otras categorías más todo el grupo de profesores que lo acompañan y Lalo Garialdi está con las más divisiones grandes.

La Primera División está a cargo del DT Daniel Cangialosi con Ernesto “Chiqui” Pereyra como ayudante y Juan Cruz Galván como profesor. Anteriormente, Marcelo Forzano y Jorge Buvier estuvieron con nosotros en el torneo pasado. También está el femenino, que lo trajimos en 2019, nos animamos a armar un equipo con chicas que ni siquiera eran del fútbol y pertenecían al básquet. Tan mal no nos fue, se formó un grupo lindo de deportistas y todavía queda una base de ese grupo. Desde que comenzamos siempre estuvimos peleando por un puesto en el podio. Estamos tratando de sumar y rearmar la escuelita porque si no tenes una base de chiquitas se hace difícil a futuro sostener la actividad.

Además, tenemos tenis, el sintético con dos canchas y en la época de verano la colonia y pileta libre. La última temporada nos fue bárbaro tanto en colonia como en pileta libre, se acercó mucha gente a las instalaciones del club.

1. Fútbol: La Escuelita de BAP entrenando a pleno en la cancha auxiliar.

2. Obras: La construcción de la secretaria continúa a pasos agigantados. También, se realizará una nueva cantina.

3. El presidente de BAP: Hugo Herrera fue miembro de la comisión directiva en varios cargos. En la actualidad, es la máxima autoridad de la entidad.

Historia del Ferroviario

La institución fue fundada por varias generaciones de ingleses que llegaron a Junín para darle vida a los ferrocarriles. En sus comienzos y por buena parte de su historia, ha estado vinculado a la empresa Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que en 1886 instaló sus talleres en Junín.

Cerca del 1885, época previa a la creación e instalación del taller ferroviario en la Ciudad, comenzó a existir una practica o se podría decir un torneo de fútbol entre ingleses y algunos nativos. Estos partidos se jugaban en un gran baldio existente en ese tiempo entre las calles Bernardo de Irigoyen, Leandro N. Alem, Italia y España. Este baldío luego se convertiría en la primera cancha oficial de fútbol de BAP y la primera de todo Junín. A mediados de julio de 1926, se estableció definitivamente el actual campo de deportes de BAP, ubicado entre las calles Hipólito Yrigoyen, Paso y las avenidas Arias y República.

Este club no solo tiene historia por inaugurar el fútbol en Junín sino también por haber desarrollado otros deportes como el rugby, el críquet, el golf, el boxeo, el básquetbol, el tenis, el atletismo, las bochas, el ciclismo y el motociclismo.