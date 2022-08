Emiliano Méndez: "Hay que levantar, el fútbol no da tiempo para lamentarse"

Luego de la primavera futbolística desatada por el histórico triunfo ante River en el Monumental y, luego, la victoria en el Eva Perón ante Lanús, Sarmiento vive, tan solo diez días después, un presente completamente opuesto.

El equipo dirigido por Israel Damonte sufrió el martes pasado una dura caída como local ante Godoy Cruz, que sembró preocupación en el plantel, en la continuidad de la lucha por mantenerse en Primera División.

El diálogo con Democracia, el mediocampista central del Verde, Emiliano Méndez, se refirió al momento del cuadro juninense, y si bien reconoció que la actualidad dista de ser la deseada, sostuvo que el equipo deberá "levantar cabeza" y enfocarse en la recuperación, el próximo lunes como visitante, frente a Vélez.

"Lamentablemente, nos tocó perder el martes, hay que levantar cabeza, dar vuelta la página y pensar en Vélez, que es un partido muy importante", afirmó Méndez.

Por otro lado, el volante de 33 años admitió que la plantilla sarmientista se vio diezmada en su potencial por las lesiones de jugadores clave, como Jonatan Torres y Lisandro López, aunque aclaró que era algo que estaba entre las posibilidades, teniendo en cuenta la exigencia del calendario. "Siempre es fundamental que estén todos los jugadores a disposición, pero sabíamos de antemano que el torneo era exigente, con muchos partidos seguidos, y podían ocurrir estas cosas", reconoció.

"Los futbolistas convivimos con dolores, pero me duele más no jugar"

En esa línea, reveló detalles de su estado físico, luego del esguince de tobillo que a punto estuvo de marginarle del partido frente a Godoy Cruz. "Llegué al partido con el tobillo inflamado, pero pude jugar. Ahora, a seguir recuperando. Los futbolistas convivimos con dolores, por supuesto que uno elige llegar siempre de la mejor forma, pero siempre digo que me duele más no jugar. Siempre que pueda dar el 100%, quiero estar, si no es así, lo hará otro compañero", reflexionó.

"Somos un equipo de jugadores experimentados y hay que ponerle el pecho al momento"

Finalmente, Méndez insistió en que el plantel no puede permitirse permanecer en el lamento por los puntos perdidos, porque la pelea por la permanencia continúa. "No hay tiempo para deprimirse, ni lamentarse. Somos un equipo de muchos jugadores experimentados, hay que ponerle el pecho y salir adelante", concluyó.

