Equipo de nuestra Ciudad participará de un torneo de fútbol femenino zonal

Nuestra ciudad estará representada en el torneo de fútbol femenino en el cual se pondrá en juego la copa "Heroínas de Malvinas", que tendrá una primera instancia el día sábado 3 de septiembre en la vecina localidad de Leandro Nicéforo Alem.

La decisión de participar partió desde el Municipio, a través de la Dirección de Deportes y de la cartera de Desarrollo Social y apunta a visibilizar esta disciplina y fomentar la igualdad en relación al fútbol masculino.

Milagros Petraglia, directora del área Violencia Familiar del Gobierno de Junín, comentó que "A través de una convocatoria que nos llegó del ministerio de las Mujeres que busca visibilizar el fútbol femenino en cada localidad, es que decidimos junto al secretario de Desarrollo Social, Manuel Llovet, participar de esta iniciativa. Primero convocamos a las técnicas, Carolina Cravero y Paola Reichensamer, que inmediatamente aceptaron la propuesta, ya formamos el equipo y ahora ya nos estamos preparando para participar de la copa "Heroínas de Malvinas", con equipos de toda la región".

Ampliando conceptos, Milagros expresó: "La idea es acompañar, conocer y vincularnos con las chicas que están formando parte del equipo, apoyarlas y así visibilizar este deporte con el objetivo de alcanzar mayor igualdad. El torneo comenzará el 3 de septiembre y la instancia regional se realizará en la localidad de Leandro N. Alem", concluyó Petraglia.

Carolina Cravero: ”Un nuevo desafío”

Por su parte, Carolina Cravero, una de las técnicas del equipo juninense, dijo que se trata "de un nuevo desafío para nosotras, más allá de que Paola ya tiene experiencia, porque fue DT de la selección sub 14 de fútbol femenino de la Liga Deportiva del Oeste. El torneo tiene una linda connotación y está bueno que la convocatoria surja del Municipio, porque es bueno poner en valor el deporte en sí y aún más al fútbol femenino".

En tanto, Paola Reichensamer, también directora técnica, señaló: "En Junín, desde hace 5 años a esta parte, el fútbol femenino creció un montón, de parte de la Liga y del Municipio también. Es muy importante este apoyo porque lo que hace es valorar el trabajo que hacemos día a día. Lograr nuestro espacio no es fácil, pero trabajamos todos los días para lograr ese reconocimiento porque para nosotros, el fútbol femenino es igual al de los varones".

Manuel Llovet dijo: “Un mensaje para la sociedad juninense”

En tanto, Manuel Llovet, titular de la cartera de Desarrollo Social del Municipio local, indicó: "Nosotros venimos a poner un granito de arena a este objetivo de revalorizar el fútbol femenino, un empujón para que a las chicas no les cueste tanto, porque en definitiva, todos somos iguales, el deporte no tiene que ver con el sexo sino con los valores y acá no deben existir diferencias entre varones y mujeres. Estamos muy contentos de poder estar, con esta acción, dando un mensaje a la sociedad juninense, de que todos somos iguales", manifestó el funcionario de la municipalidad.