Sarmiento perdió con Huracán y no pudo afirmarse en zona de copas

Sarmiento sufrió anoche un fuerte golpe a su ilusión de meterse de lleno en la zona de clasificación a las copas internacionales, al caer como visitante frente a Huracán, en Parque Patricios, por 4 a 1, en el arranque de la fecha 13 del Torneo de la Liga Profesional.

El equipo de Israel Damonte estuvo lejos de su mejor versión, padeció más de lo habitual en defensa y se llevó otro duro revés en el estadio Tomás Adolfo Ducó, un territorio que le viene siendo esquivo en su campaña por la Primera División. El Globo golpeó de entrada, y a los 4 minutos aprovechó una pérdida de balón de Yair Arismendi en el medio campo, el lateral Guillermo Soto trepó por derecha sin oposición, tiró el centro al segundo palo y encontró solo a Franco Cristaldo, que remató de aire con zurda y venció la estirada del arquero Sebastián Meza.

En la jugada del gol, Benjamín Garré quedó en posición adelantada tras el remate de Cristaldo, pero, tras la revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera consideró que la posición del delantero no interfirió la visión del arquero Meza y, por lo tanto, convalidó la conquista.

Los dirigidos por Diego Dabove se mostraban más claros en ofensiva y pese a la superpoblada línea defensiva ideada por el entrenador sarmientista, con cinco hombres dispuestos a lo ancho del campo, el local casi no encontraba dificultadas para ganar los duelos por las bandas. La jornada no se perfilaba favorable al conjunto juninense y a los 21 minutos casi paga con el segundo gol un error en el retroceso después de un tiro libre a favor, toda una rareza en el ciclo Damonte. Error en el retroceso entre el paraguayo Fernando Martínez y Gonzalo Bettini, que dejó a Cristaldo cara a cara con Meza, pero esta vez el autor del primer tanto no tuvo puntería y la definición con derecha se fue cerca del palo derecho de Meza.

A los 24, cuando más incómodo estaba Sarmiento en la cancha, llegó el córner a favor desde la izquierda. Centro de Arismendi rasante hacia el corazón del área, Jonatan Torres punteó para Emiliano Méndez y Cristaldo, que llegó tarde a la cobertura, lo derribó y le obsequió a los dirigidos por Damonte la posibilidad de empatar el juego con un tiro penal.

Torres asumió la responsabilidad y, con un certero derechazo, engañó al arquero Lucas Chaves y ratificó su alta efectividad desde los doce pasos, para poner el 1 a 1 parcial. Pero Huracán volvió a tomar el timón del partido y, sobre los 32, a punto estuvo de plasmarlo en el marcador: tiro libre desde el vértice izquierdo de Cristaldo, y el envío al segundo palo encontró sin marca al defensor mediocampista Santiago Hezze, que conectó un frentazo que cruzó toda el área y se estrelló en el palo derecho de Meza, que apenas había atinado a acompañar con la vista la trayectoria del balón.

Sin embargo, solo le bastaron otros cinco minutos al Globo para concretar en los números lo que insinuaba en el juego. A los 37, el volante Rodrigo Cabral recibió un saque lateral por la izquierda y sacó un centro cerrado sobre la marca de Emiliano Méndez, la pelota superó a Meza, pegó en el travesaño y luego rebotó en el cuerpo del arquero, hasta perderse lentamente en el fondo de la red. Una jugada fortuita, pero que, al final de cuentas, reflejaba en el marcador la superioridad que el local ya mostraba en el trámite.

Todo para el Globo

En el complemento, Damonte decidió reemplazar al paraguayo Martínez y enviar a la cancha a Luciano Gondou, para reforzar la delantera. Los planes iniciales del DT sarmientista habían quedado prontamente destruidos por la fluidez del ataque de Huracán.

Pero el movimiento táctico no mejoró las cosas y, por el contrario, el dueño de casa afianzó su dominio en el campo. A los 11, los de Dabove encontraron nuevamente el desnivel por las bandas: pase en cortada del mediocampista Federico Fattori para Cabral, que por la izquierda le ganó en la carrera a Bettini, tiró el centro con zurda hacia atrás, la pelota rebotó en el central uruguayo Federico Andueza y de frente llegó Benjamín Garré para marcar el tercero, con un potente disparo que se metió junto al poste izquierdo de Meza.

Seis minutos después, ya con un Sarmiento inmerso en la confusión, Huracán dio el golpe de gracia: en la mejor jugada colectiva de la noche, el ingresado Lucas Carrizo y Fattori conectaron con pases para eludir la presión del Verde en el mediocampo y, en el enésimo contragolpe por izquierda, llegó Cabral hasta el fondo, centró desde la puerta del área al costado opuesto y otra vez Cristaldo apareció solo, para lanzarse de cabeza y derrotar nuevamente a Meza.

Un 4 a 1 contundente e inapelable para el equipo de Junín, que regresó de su fallida visita al Ducó con un resultado negativo y un cúmulo de preocupaciones, por las lesiones de Jonatan Torres y Emiliano Méndez. Dos piezas fundamentales que podría perder Damonte, de cara al próximo partido, el martes venidero, frente a Godoy Cruz en el Eva Perón.

Las claves del partido:

-El duelo por las bandas: pese a que Sarmiento alineó a cinco defensores, Huracán dominó el partido por los costados.

-El gol prematuro de Huracán: el local se puso en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo y complicó los planes diseñados por el DT Damonte.

-La actuación de Cristaldo: el delantero de Huracán marcó dos goles y fue decisivo en la performance de su equipo.

