Con ilusión de copa, Sarmiento visita a Huracán y quiere seguir de racha ganadora

Un Sarmiento pleno de confianza, y con la ilusión de meterse definitivamente en la pelea por la clasificación a las copas internacionales en 2023, visitará esta tarde a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 13 del Torneo de la Liga Profesional.

El equipo de Israel Damonte viene de dos triunfos en fila, ante River en el Monumental y frente a Lanús en el estadio Eva Perón, y quiere reafirmar su gran momento en Parque Patricios, territorio que no le ha resultado favorable en el pasado. Sin embargo, y al mismo tiempo que sigue buscando sumar para engrosar el promedio de la permanencia en Primera División, el Verde sueña con llegar a los certámenes continentales en la próxima temporada.

Actualmente, reúne 38 puntos en la tabla general. Con la misma cantidad se encuentra su rival de esta tarde, aunque, hasta el momento, es el conjunto conducido por Diego Dabove el que se quedaría con el último boleto a la Copa Sudamericana, por mejor diferencia de gol. De esta manera, aún cuando logró tomarse revancha dos jornadas atrás en el Monumental, Sarmiento sigue padeciendo los 7 goles que sufrió ante River en el Eva Perón, el pasado 30 de abril, en la penúltima fecha de la Copa de la Liga.

El equipo

Con respecto al posible once titular, Damonte sabe que no podrá contar con la máxima figura del conjunto juninense, Lisandro López, quien sufrió una lesión frente a Lanús y no llegará a recuperarse a tiempo. Otro que se perderá el partido de hoy es el defensor Federico Rasmussen.

Con cambios obligados, Sarmiento saldría con Sebastián Meza en el arco; en la defensa, Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Franco Quinteros; en el medio, Guido Mainero, Fernando Martínez, Emiliano Méndez y Yair Arismendi; y en el ataque, Jonatan Torres y Javier Toledo.

El plantel entrenó ayer por última vez en el Centro de Alto Rendimiento, en turno matutino, y emprendió el viaje a la Capital Federal, después del almuerzo.

El historial

El registro de antecedentes confirma que Sarmiento y Huracán se enfrentaron en 16 oportunidades, la mitad de ellas en Primera División. El Verde consiguió imponerse en 3 ocasiones, mientras que el Globo lo hizo en 8 y las 5 restantes fueron empate.

La última vez que se midieron en Parque Patricios fue un triunfo contundente para Huracán, por 3 a 0, por la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional 2021. El enfrentamiento más reciente, por su parte, fue en el Torneo de la Liga 2021, y fue empate sin goles en el Eva Perón, por la undécima jornada.

______________________________

Escucha la radio Junin.net por Internet