El arquero Javier Colli continúa sumando experiencia fuera de Argentina

El arquero Javier Colli, de 30 años, se fue de Argentina en el año 2018 y, desde esa fecha, recorrió varios países jugando al fútbol.

El juninense por adopción tuvo paso por varios clubes argentinos, entre ellos Sarmiento, y sumó experiencia en diferentes países como Australia, México y Guatemala, donde juega en la actualidad y registró buenos números en sus presentaciones.

El futbolista milita en la Primera de Guatemala en el equipo Juventud Pinulteca, llegó a los 100 partidos en las ligas de aquel país con 41 vallas en cero y diálogo con Democracia sobre su presente y sus comienzos en el deporte.

“Juventud Pinulteca es un equipo de la capital con aspiraciones de competir lo más arriba posible en el campeonato. Hace un año que está en el fútbol profesional, antes estaba en divisiones semi profesionales”, inició.

“La Liga Nacional es la categoría más alta del fútbol de Guatemala y después viene la Primera y los torneos son semestrales (Apertura y Clausura). Pinulteca es un equipo con una proyección a futuro. Jugué mi partido número 100 este país, entre ascenso y Liga Nacional. Si sos extranjero se le da mucha importancia y espero poder seguir aumentando las vallas invictas”, comentó.

El paso por el Verde

Colli vivió en Junín durante varios años y su llegada estuvo ligada a Sarmiento porque fue el equipo al que perteneció durante su estadía en la ciudad.

“Llegué en el 2005 a Sarmiento y estuve hasta el 2013. Jorge Ginarte era el director técnico en ese momento y mis primeros entrenamientos fueron con él. Luego vino una reestructuración y Sergio Lippi dirigió el plantel profesional”, indicó.

“Fui al banco de suplentes de Primera con 16 años y comencé a codearme con el equipo profesional con esa edad. Viví de cerca el proceso del ascenso de Lippi en el 2012, ese año de Sarmiento y también la temporada en el Nacional B”, manifestó.

Su llegada a Guatemala

El arquero arribó al país centroamericano a través de contactos argentinos relacionados al fútbol e integró la nómina de cinco clubes guatemaltecos (Deportivo Carcha- Gina Bajul- Comunicaciones- Cobán Imperial y Juventud Pinulteca).

“Llegué en 2019 al Deportivo Carcha, el DT era el argentino Diego Cerutti. Nos fue muy bien y llegamos a semifinales en el primer campeonato, de la Primera División de Ascenso que es como la Primera Nacional de Argentina”, afirmó.

“Tuve un breve paso por Gina Bajul y me fui a Comunicaciones, uno de los equipos más grande de Guatemala. Además, es el único club en Centroamérica en tener dos categorías (A-B) como tienen el Barcelona, Real Madrid, entre otros. Los planteles B son los que se desempeñan en la divisional de ascenso”, aclaró.

Con respecto a su estadía en Comunicaciones, Colli se refirió a la importancia de ser parte del plantel que se presentó en competencias internaciones y salió campeón de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

“Fui parte de ese proceso, me convocaron a tres partidos y fue en donde más cómodo me sentí. Tiene una diferencia en el trato hacia el jugador y donde más sentido de pertenencia me generó”, sostuvo.

“En Comunicaciones y en Cobán tuve mis mejores rendimientos personales, me destaqué muchísimo y por una cuestión de cupos de extranjeros (acá hay muy pocos) y no todos lo usan en el arco se me complicó conseguir una alternativa para jugar en la Primera”, aseguró.

Clubes regionales

El futbolista vistió las camisetas de Villa Belgrano de Junín, Huracán de Arribeños y Matienzo de Alberdi. Su paso por la institución de la V Azulada tuvo como objetivo un torneo Federal C.

“Volví para Junín después del 2016, jugué un Federal C para Villa y Matienzo en años distintos”, destacó.

La vida en otros países

Colli hizo experiencia en Australia, Italia, México, además de Guatemala, y contó sus vivencias en cada lugar que estuvo.

“Cinco meses estuve en Australia, es de primer mundo, funciona todo, no existe el no pago a los jugadores y es un país con excelencia por donde se lo mire. México fue más complicado, está muy metido el narcotráfico en todo, hasta en los equipos de fútbol. Tuve la posibilidad de conocer a Diego Maradona cuando estaba de técnico en Dorados mientras yo estaba en Correcaminos”, declaró.

“Guatemala es totalmente tranquilo, nos respetan y valoran mucho sobre todo en la Capital. En el interior, para con el extranjero es muy difícil, se nota un racismo muy fuerte, te lo hacen sentir, en la cancha, en los partidos, cuando vas de visitante o incluso de local. Son muy duros con los extranjeros”, resaltó.

El futuro

Al ser consultado sobre lo que viene en su carrera deportiva, el juninense por adopción indicó que le gustaría “seguir afuera de Argentina”.

“La idea es seguir jugando en el exterior, volver a Argentina no lo veo factible, salvo a una categoría como un Federal A o Nacional B. No tengo un representante fijo desde que comencé, salvo en mis primeros pasos. Se hace muy difícil porque a jugadores como nosotros nos cuesta englobar un buen ambiente deportivo y que en lo económico también sirva”, finalizó.