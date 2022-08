Tomás Muro se autodefine como "Un jugador de barrio, un viejo enganche"

Tomás Muro, de 20 años, nacido en General Pinto el 5 de Mayo de 2002, se viene destacando en la primera división de Gimnasia y Esgrima La Plata y se define como un jugador al que le gusta "pisarla y encarar”, desempeñándose como volante por derecha, como "enganche" o en la posición que le pidan. Llegó a la capital provincial para cumplir con su sueño de futbolista cuando solo tenía diez años y actualmente, de a poco, se va ganando un lugar en el equipo titular de los "triperos".

En ese camino, anotó el gol del triunfo en la victoria ante Defensa y Justicia, logrando algo de continuidad tras ser titular por primera vez desde su debut, el 17 de febrero de este año cuando ingresó por Brahian Alemán en tiempo de descuento de la victoria 1 a 0 sobre San Lorenzo, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El juvenil pintense tiene un potencial enorme que ni siquiera ha insinuado aún en primera división. El “pibe de los lujos” como se lo conoció por las imágenes de un partido de sexta división frente a Boca Juniors, es un “pisador”, un enganche de la vieja escuela que entusiasma, mucho más allá de estos primeros palotes de la mano de "Pipo" Gorosito en primera división.

Detrás de todo eso, de lo que incluso se ve en cada partido (apenas 14 desde su debut, solamente tres en la formación titular), Tomás Muro tiene una historia que merece ser contada hacia atrás desde este momento de alegría por su titularidad y así lo hizo en diálogo con colegas del diario "El Día" de La Plata.

Señaló inicialmente que “Estoy bien. Muy contento porque 'Pipo' me bancó, me dio la chance y de a poquito me voy metiendo en el equipo. Y también mis compañeros me dan confianza. En lo futbolístico, creo que todavía me falta un poco, por ahí me desespero cuando tengo la pelota y no puedo arrancar como siempre, pero de a poquito estoy metiéndome para estar mejor y ayudar al equipo”, señaló el juvenil delantero.

"Pelear lo más arriba que podamos"

Néstor Gorosito confió en él y Muro valora la confianza que le brindan todos en el club, empezando por el DT y sus compañeros. “Me vio 'Pipo', me llevó a primera y yo voy a dar todo lo que sea para estar bien para el equipo y para pelear lo más arriba que podamos”, manifestó, mientras que sobre lo que le pide Gorosito, detalló: "Que me ordene y juegue tranquilo, que no pase de largo y cuando tenga la pelota que vaya para adelante. Que arranque, encare y que me divierta”.

En cuanto a quien es su modelo como jugador, reconoció que “Yo miraba a Juan Román Riquelme. Mi viejo es fanático suyo y me inculcó mucho mirarlo. Traté de copiarlo, pero siempre a mi estilo”, definiéndose a si mismo como "Un jugador de barrio, un viejo enganche. Me gusta tratar de aguantar la pelota, pisarla, encarar. Es lo que me gusta hacer, como el típico jugador de barrio”.

Es su carta de presentación que quienes lo vienen siguiendo desde siempre, primero en el predio "El Bosquecito" y luego en las divisiones juveniles.

Su llegada a La Plata

En el año 2013 llegó con parte de su familia a La Plata, se probó en Gimnasia y quedó, ya que el Club hizo mucho en estos años para asegurarse su continuidad. “Yo soy de General Pinto, a más de 400 kilómetros de La Plata y vine a Gimnasia a los diez años, solamente para jugar los partidos. A los 11 me fui a la pensión y con 16 años tuve la suerte de firmar contrato y traerme a la familia para acá”, contó Muro.

Atrás había quedado la vida de pueblo, de travesuras con los amigos, de jugar y jugar a la pelota. “Yo jugaba en Deportivo Pinto, en los baby y torneos de inferiores. Cuando tenía 8 o 9 años jugaba con los que tenían 13 o 14 que me sacaban diferencia. Y me fui haciendo y con mis hermanos que son todos más grandes también, iba y jugaba. Me pegaban, me 'cagaban' a patadas y me la bancaba. Así me fui haciendo”.

Dijo: "Más de una vez pensé en volverme"

Amplió conceptos manifestando que “Somos 5 hermanos, mi viejo y mi vieja. Acá en La Plata, mi mamá y dos de mis hermanos viven conmigo. Irse de casa es difícil, más para un chico. Cuesta, más que nada siendo muy ‘guacho’. Son muchas cosas que pasan, lo que uno se guarda y lo que hace cambiar de mentalidad también. Yo siempre tuve un objetivo y lo puedo cumplir, que es ayudar a mi familia”, remarcó.

También manifestó que “Uno, estando solo siendo tan chico, se banca muchas cosas. Creo que eso me impulsó para seguir, porque en algún momento la pasé mal, pero pude seguir por tener en mente ayudar a mi vieja. Siempre ayudar a mi vieja. Y ahora lo puedo cumplir”. Sobre si pensó alguna vez en dejar todo e irse nuevamente a Pinto, reconoció: “Muchísimas veces pensé en volverme al pueblo. Yo tenía un amigo, ‘el cordobés’ que jugaba conmigo en octava división cuando éramos ‘guachos’. En un momento había tocado fondo y me quería ir, pero él me insistió para quedarme. Lloramos juntos, me quedé y acá estamos".

Ahora, cada regreso a su pueblo es una fiesta de reencuentros y alegrías. “Hacía como un año que no volvía a Pinto y regresé hace poquito con mi novia. Es como una revolución: el pibe que se fue del pueblo y ahora juega en primera”, remarcó quien va cumpliendo sus sueños como futbolista. Luego del triunfo por la mínima diferencia ante Huracán, como visitante en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el jugador de Gimnasia y Esgrima reconoció: “Fue un partido muy difícil. Un rival que tocó la pelota, que iba al frente pero nos pudimos hacer fuertes, convertir el gol y mantener el resultado. El equipo está muy unido, bien físicamente. Eso nos dio el plus para aguantar el partido y sacar el triunfo”.

Para concluir, sobre el presente que tiene a Gimnasia segundo en las posiciones, a cuatro puntos del líder e invicto Atlético Tucumán, "Tomi" dijo a colegas del diario "El Día" platense: “Estamos apuntando a lo más grande, a ver si nos metemos en alguna copa pero si podemos tener el plus de ser campeones, mucho mejor”, cerró Tomás Muro.