Mariano Moreno: Con la misión de seguir siendo protagonista del fútbol de Junín

El Club Mariano Moreno sigue trabajando para dar un salto de calidad en el plano deportivo e institucional.

La Comisión Directiva encabezada por Roberto Ayerbe ya había dado señales de sus pretensiones a mediados del año pasado, cuando, tras haberse consagrado campeón del Torneo Nocturno, presentó la solicitud de afiliación directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para intentar competir en el campeonato de Primera D.

Sin respuesta de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, el Bataraz se midió en el Torneo Regional Federal Amateur, del Consejo Federal de AFA, y alcanzó la semifinal de la Subrregión Norte, instancia en la que cayó frente a Rivadavia de Lincoln. Con ese antecedente, el club apostó a sostener la base del plantel, para seguir fortaleciendo al equipo y volver a participar de la edición de este año del campeonato clasificatorio para el Federal A, que comenzará a finales de septiembre.

Pero los resultados no fueron los esperados: el cuadro dirigido por Fabián Cóppola se despidió prematuramente de la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga del Oeste, aunque se recordará que fue el único equipo que pudo derrotar al campeón, Rivadavia de Lincoln, en una campaña que casi no tuvo sobresaltos. No obstante, sobre el final del semestre, Moreno se regaló su máxima alegría de lo que va del año, al consagrarse campeón del Apertura en Quinta División, un logro que dio un espaldarazo al trabajo iniciado por la Comisión, para reestructurar las inferiores.

En diálogo con Democracia, el presidente Roberto Ayerbe trazó un balance preliminar de la temporada y compartió los desafíos por venir, en el tramo final de 2022.

-El club consiguió el título en Quinta División, en el Torneo Apertura 2022, ¿qué sensación les dejó la conquista?

-Muy buena, porque a principios del año trabajamos con las inferiores y la Primera División. Lo que buscamos fue organizar bien las categorías, con dos coordinadores nuevos, y le dimos especial importancia a la Quinta División. Ahora, el desafío es mantener la estructura.

-En Primera, ¿qué evaluación hacen de la actuación del equipo en el último Torneo Apertura?

-En lo deportivo, la realidad es que esperábamos más. Teníamos jugadores que habían quedado del último Federal y no pensábamos quedar afuera de la lucha por el título tan pronto.

Es cierto que Rivadavia de Lincoln sacó una diferencia importante y si bien nosotros fuimos el único equipo que le pudo ganar en el torneo, por distintas razones, no se dieron algunos resultados.

-¿Cómo planifican lo que viene?

-Estamos en la búsqueda de jugadores de Junín, para formar una sólida base y antes de que arranque el Federal, seguramente se incorporarán algunos futbolistas más. Pero, sobre todo, el objetivo es ir acercando a chicos que vienen de las formativas a la Primera División. Por eso, el título de la Quinta para nosotros fue muy valioso.

-En poco tiempo comienza el Torneo Clausura y también el Torneo Federal, ¿van a ir por los dos frentes?

-En un principio, la prioridad la va a tener el campeonato local y cuando comience el Federal, la prioridad la va a tener el Federal. Y la idea es jugar el próximo Torneo Nocturno 2023 con mayoría de chicos del club, pero eso dependerá de si seguimos en competencia en el Federal o no.

-El club cumplió un nuevo aniversario el pasado 20 de junio, ¿hubo alguna actividad especial?

-No, todavía tenemos pendiente el festejo del campeonato del Nocturno y, ahora también, el del título de Quinta División, que fue muy importante. Seguramente, lo vamos a hacer muy pronto.