Rasmussen: "El triunfo ante River ya se disfrutó y ahora pensamos en Lanús"

El plantel de Sarmiento ya comienza a dejar atrás el histórico triunfo del domingo pasado ante River, 2 a 1 en el estadio Monumental, y pone la mente en el encuentro del próximo viernes frente a Lanús, por la fecha 12 del Torneo de la Liga Profesional, en el estadio Eva Perón.

El Verde logró festejar por primera vez en Núñez, en su séptima visita en todo el historial, y sumó tres puntos fundamentales en la continuidad de la lucha por la permanencia en Primera División.

Uno de los protagonistas de la victoria, el defensor Federico Rasmussen, habló con Democracia sobre lo que dejó el partido, que le permitió el conjunto dirigido por Israel Damonte cortar una racha de dos derrotas consecutivas -ante Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe-, y dejó en claro que el momento de celebración "ya pasó".

"Fue una victoria muy importante, para nosotros, para el club y para la ciudad. Veníamos de dos resultados negativos, contra Colón, en nuestra cancha, merecimos más, pero el fútbol no se trata de merecimiento", expresó el zaguero central, que ante River se desempeñó como lateral izquierdo.

"Hicimos un partido correcto, tuvimos personalidad, estuvimos ordenados y fuimos eficaces. Se disfrutó, pero ya pasó y tenemos que poner la cabeza en Lanús", agregó.

"Cada equipo tiene su forma"

Al momento de reflexionar sobre el trámite del encuentro frente a River, Rasmussen admitió que Sarmiento debió invertir esfuerzo extra en todas sus líneas, para contener los ataques del cuadro dirigido por Marcelo Gallardo.

"Tuvimos trabajo en todos los sectores de la cancha, sabíamos que había que estar atentos todo el partido, porque River tiene jugadores de muchísima jerarquía. Teníamos en claro que no íbamos a discutirle la posesión del balón a River, porque somos un equipo de otra característica, con ataque más directo", reconoció el defensor oriundo de Coronel Dorrego, quien no se detuvo en explicar las razones del planteo táctico de Sarmiento en el Monumental, que motivó distintas críticas de analistas deportivos y también de programas partidarios.

"Cada equipo tiene su forma, no hay ninguna que te garantice ganar. Somos un equipo que sabe achicar espacios, a veces nos toca defender en nuestra cancha, porque el rival también juega", insistió. Asimismo, confió en que el triunfo en Núñez le aseguró al Verde un envión anímico de cara a la continuidad de la pelea en la tabla de los promedios, pero aclaró que no hay margen para la desatención.

"Es una inyección anímica importante, porque ganar en el Monumental no es fácil, pero esto es partido tras partido. Otros equipos que están en la misma pelea que nosotros también ganaron y está todo muy parejo", señaló. Y agregó: "No podemos entrar relajados el viernes, porque podemos sufrir un cachetazo y no es lo que queremos, mucho menos en nuestra cancha".

Finalmente, Rasmussen pronosticó un duelo "muy difícil" contra el Granate, pese a que marcha último en la tabla de posiciones y acaba de iniciar con derrota frente a Aldosivi de Mar del Plata el ciclo de Frank Darío Kudelka como DT.

"Va a ser un partido muy difícil, porque ellos no vienen en un buen momento y con nuevo técnico van a querer demostrar. Nos pasó contra Rosario Central, que quizás no venía bien y nos ganó. No podemos dejar que nos ocurra otra vez", concluyó.

____________________________________

