Fernando Chiófalo: "Todavía no terminamos de dimensionar lo que significó este triunfo"

Sarmiento inició una de sus semanas más felices de los últimos tiempos, luego del histórico triunfo del domingo por la noche ante River, 2 a 1 en el Monumental, por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

"Todo el mundo quiere jugar lindo, pero la prioridad es sumar puntos".

El Verde consiguió imponerse por primera vez en toda su vida deportiva frente al Millonario en Núñez y vuelve a mirar con optimismo la carrera hacia la permanencia en Primera División, luego de las dudas generadas por las dos derrotas consecutivas que arrastraba el equipo de Israel Damonte, en la previa a su visita al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

En diálogo con Democracia, el presidente del club, Fernando Chiófalo, reflexionó sobre el significado histórico de la victoria y habló del presente y el futuro del cuadro de Junín, a la vez que buscó poner freno a la algarabía desatada por la hazaña en el Monumental, teniendo en cuenta que resta todavía un largo trecho hasta el final del campeonato.

-Sarmiento logró ganar por primera vez en el Monumental, en otro momento histórico que vive su gestión, en el último año y medio, ¿cómo analiza lo que ocurrió en Núñez?

-Son momentos que se comprenden con el paso del tiempo. Hoy, quizás no terminamos de dimensionar lo que significó este triunfo, haberle ganado como visitante a uno de los cinco equipos más grandes de este país, y de la manera en que se dio, nos pone felices.

Es un respaldo muy importante al trabajo que venimos haciendo y nos ilusiona de cara al camino deportivo que tenemos delante. En esta etapa en la Liga Profesional, empatamos en cancha de Boca (en la Copa de la Liga 2021) y ganamos en el Monumental, lo que demuestra que Sarmiento va teniendo otra presencia en la categoría. Está claro que, mientras más años te sostenés en este nivel, más te vas acercando a los clubes de mayor renombre y más poderosos de la Argentina.

-¿Qué le responde a las críticas que se difundieron en los medios nacionales por el planteo táctico del equipo en la cancha de River?

-Nada, como siempre decimos, nuestra prioridad es sumar puntos, más allá de que todo el mundo quiera jugar lindo y dominar la posesión de la pelota. Hay muchas cosas que, después de ganar, se pueden debatir, pero hoy me preocupa sumar, estar lo más lejos posible del descenso y lo más alto posible en la tabla. Existen diferencias entre los clubes que se deben tener en cuenta, las herramientas de cada uno, los presupuestos de los planteles. Lo importante es que pudimos jugarle a River de igual a igual y pegamos una pelota en el palo, que hubiera sido el 3 a 0 a favor nuestro.

Ojalá podamos volver a repetir esta experiencia, pero nunca se sabe si lo vamos a volver a vivir, por eso hay que disfrutarlo.

-Antes de ganarle a River, Sarmiento venía de dos derrotas consecutivas. Después de esta victoria, ¿se mira lo que viene con mayor optimismo?

-No, porque no hay que relajarse, hay que seguir, porque estamos a dos partidos del descenso y a dos partidos de las copas internacionales. Acá no se puede regalar nada, los equipos de abajo están sumando y todo se va a definir en la última fecha. Nadie es más que nadie, todo es pareja.

-Como cabeza de la Comisión Directiva, ¿cómo se planifica el año que viene con la incertidumbre de que aún no se definió la permanencia en Primera División?

-Hoy estamos disfrutando el presente, hay que continuar, falta muchísimo, son tres meses más de competencia y otros dos meses para terminar el año. El futuro queda muy lejos y hoy sólo nos ocupamos de que el cuerpo técnico y el plantel puedan trabajar tranquilos durante la semana, que tengan todas las herramientas y no dejar nada al azar.

"La ilusión de jugar una copa la teníamos hasta cuando estábamos en la B"

-¿Mantiene la ilusión de clasificar a una copa internacional?

-La prioridad es seguir en Primera y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Si eso se da, estaremos cerca de entrar en una copa. La ilusión de jugar una copa internacional la teníamos incluso cuando estábamos en la B. Hoy estamos cada vez más cerca y cuando te ves más cerca, más nos ilusionamos y más esfuerzo hacemos para lograrlo.

"No nos preocupa el momento de la Reserva, es una etapa de reestructuración"

-¿Le preocupa el momento de la Reserva? Hace un año, Sarmiento fue campeón en la división y hoy el equipo está en los últimos puestos del campeonato…

-No, porque son etapas y procesos que hay que pasar. El recambio fue muy grande, hay muchos chicos que subieron recién el año pasado y (el entrenador) Martín (Funes) tiene que reestructurar el plantel, para que, en los próximos años, esos chicos puedan meterse en el plantel profesional. Es un momento de reestructuración y hay que estar tranquilos.

