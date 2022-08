Gallardo: "Dimos un paso atrás"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, habló tras la caída de su equipo ante Sarmiento y manifestó que “dieron un paso atrás”.

“Nosotros somos un todo como equipo, no le puedo echar la culpa a la defensa cuando nos hacen goles o cuando no los hacemos a los atacantes y en ese todo hoy dimos un paso atrás. No pudimos encontrar esa regularidad que estamos necesitando y que estamos buscando. Me molesta más eso que algunas cosas puntuales”, expresó.

“Cuando atacamos tenemos que atacar muy concentrados y cuando defendemos tenemos que hacer lo propio, en esas desconcentraciones que le otorgamos al rival, nos marcaron dos goles y después se nos hizo muy difícil”, analizó.

El “Muñeco” se refirió al planteo de Sarmiento en el Monumental y destacó que “no le sorprendió”. Además, realizó una dura autocritica hacia su equipo.

"No me sorprendió Sarmiento, Israel (Damonte) hizo lo mismo contra nosotros cuando dirigía a Arsenal. Ese día lo ganamos con un gran desgaste. Hoy dimos algunas facilidades. En los primeros 45 minutos nos hicieron dos goles y ya fue diferente. No tuvimos claridad y definición en los metros finales", comentó.

"Lo que pasa es que los que juegan con nosotros generan un cuidado más prolongado, pero debemos saber sortear eso. No podemos otorgar posibilidades de que nos hagan goles. Debemos tener claridad y lucidez, y aprovechar los momentos. Hay que jugar muy concentrados. Hoy dos goles fueron mucho para nosotros porque no nos dieron la posibilidad de darlo vuelta. Hoy tuvimos un freno en lo que buscábamos", insistió Gallardo.