Jonatan Torres: "Sabemos que podemos sacar un buen resultado en el Monumental"

Sarmiento regresó ayer a entrenar tras el trago amargo que significó la segunda derrota consecutiva, el sábado pasado ante Colón de Santa Fe, en el estadio Eva Perón, por la décima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Ahora, el plantel conducido por Israel Damonte no tiene más opción que dejar atrás el traspié del último fin de semana, que significó apenas la segunda caída en condición de local en lo que va del ciclo del actual DT, y concentrarse en el duelo del próximo domingo frente a River, en el estadio Monumental de Núñez.

En diálogo con Democracia, el goleador del cuadro sarmientista, Jonatan Torres, se refirió a la actualidad del equipo y confió en las chances del Verde de sumar frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

"Estamos bien, por supuesto que no esperábamos estas dos derrotas seguidas, pero tenemos la tranquilidad de saber que, sobre todo contra Colón, hicimos un buen partido. Fuimos superiores a ellos, pero la pelota no quiso entrar. Ahora tenemos un partido difícil con River en el Monumental", expresó Torres, quien pese a la racha adversa que transita Sarmiento resaltó que los números siguen siendo positivos, sobre todo en condición de local.

"Hay que estar tranquilos, porque se viene haciendo una buena campaña. Sabíamos que iba a ser un campeonato difícil y que a la mayoría de los equipos les cuesta mantener los buenos resultados en partidos seguidos", aseguró el atacante santafesino.

"No pedimos que nos ayuden"

El sábado último, en el Eva Perón, Torres quedó en el ojo de la polémica, a partir del penal a favor de Colón -que luego convertiría Luis "Pulga" Rodríguez-, sancionado por el árbitro Leandro Rey Hilfer, apoyado en el llamado del VAR.

El fallo se dio luego de un tiro libre desde el borde del área para el conjunto "sabalero", que rebotó en Torres, quien se encontraba en la barrera, y tras largos minutos de revisión a través de la tecnología se determinó que el balón había rebotado en la mano izquierda del delantero del Verde. Pasados varios días de aquella jugada, Torres lamentó que las últimas decisiones arbitrales mediadas por la tecnología vienen perjudicando al representativo de Junín.

"Muchas veces da bronca, porque parece que las jugadas dudosas o interpretación terminan cobrándose en contra nuestra. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el equipo y en lo que pasa en la cancha, sin volvernos locos por los fallos arbitrales. No pedimos ayuda de los árbitros y sabemos que no nos van a ayudar", afirmó.

Por otro lado, el goleador histórico de Sarmiento en Primera División admitió que el equipo pecó en falta de precisión a la hora de capitalizar las opciones que generó frente a Colón, pero optó por "mirar el vaso medio lleno".

"Como delantero, me preocuparía más si no tenemos situaciones. En este caso no fue así, generamos oportunidades, lo fuimos a buscar y esta vez la pelota no quiso entrar. Hay que mirar el vaso medio lleno, sabiendo que todo puede cambiar en una jugada", reflexionó.

Finalmente, reiteró sus expectativas con respecto a las posibilidades del Verde de cortar la racha de derrotas, el domingo que viene, en Núñez. "Somos conscientes de la clase de rival que es River, pero confiamos en la calidad de jugadores que tenemos y estamos seguros de que podemos lastimarlos. Es un partido en el que podemos sacar un buen resultado en el Monumental", concluyó.

