Colón se llevó la victoria en Junín ante Sarmiento por 3 a 1

Colón dio el golpe hoy y superó a Sarmiento de Junín por 3-1 como visitante, en el inicio de la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los goles fueron de Luis "El Pulga" Rodríguez (19m. PT), de penal, Christian Bernardi (41m. ST) y Ramón Ábila (50m. ST) para la visita y Lisandro López (14m. ST) para el local.

Con esta victoria, Colón (13 puntos) cortó una racha de 12 partidos sin ganar fuera de Santa Fe, en tanto que Sarmiento (11) sufrió una caída que lo dejó al borde del descenso.

El local hizo todo el desgaste en el primer tiempo, tuvo un sinfín de oportunidades en los 15 minutos iniciales pero no consiguió ponerse en ventaja.

La otra cara del partido fue Colón: una chance y gol de penal de "El Pulga". Luego emparejó el trámite con un doble cinco más duro y sobre todo con una línea defensiva ordenada.

Sarmiento entró en un espiral de confusión y desánimo que terminó siendo destrabado por una genialidad de Lisandro López, que tuvo dos claras luego y no las aprovechó.

Colón terminó con una contra perfecta y una ejecución inmejorable de Bernardi para llevarse los tres puntos a Santa Fe. Luego de un error de Meza en la salida le regaló el tercero a Ábila.

En la próxima fecha, Sarmiento irá al Monumental para visitar el domingo a River y Colón se reencontrará el lunes con su gente cuando recibirá al convulsionado Independiente.

Síntesis

Sarmiento (Junín): Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Quinteros; Sergio Quiroga, Lucas Castro, Emiliano Méndez y Yair Arismendi; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Agustín Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Christian Bernardi y Juan Álvarez; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Goles en el primer tiempo: 19m. Rodríguez (C), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 14m. López (S), 41m. Bernardi (C) Ábila (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Gian Nardelli y Lucas Acevedo por Ojeda y Novillo (C) y Julián Brea por Arismendi (S), 14m. David Gallardo y Jean Pierre Rosso por Quiroga y Quinteros (S), 22m. Juan Sánchez Miño por Álvarez (C), 24m. Javier Toledo por Torres (S), 35m. Mario Otazu por Pierotti (C), Fernando Martínez por Castro (S) y 44m. Augusto Schott por Rodríguez (C).

Amonestados: Torres y Garnier (S). Ojeda, Chicco y Novillo (C).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento).