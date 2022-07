Malos resultados y la búsqueda de una identidad: la deslucida actualidad de Colón

Todo partido es importante y pone en juego más que tres puntos, ya sea por tema promedios, clasificación a copas internacionales o proyección para competencias venideras. Por todo ello, en el marco de la fecha 10, Colón visita Junín con el deseo de lograr la primera victoria en condición de visitante y el primer triunfo de la era Sergio Rondina.

Partido especial para algunos jugadores ex-Sarmiento como Ramón Ábila y Julián Chicco, y para el manager del club Mario Sciacqua, como también para el mismo Rondina que enfrentó al Verde ya sea en el rol de jugador como DT. En lo que hace al presente del conjunto santafesino, la eliminación de la Copa Argentina primero y de la Libertadores, después, no sólo le quitó a su anterior técnico, Julio César Falcioni, sino que focalizó toda la expectativa en el torneo local donde impera la necesidad de sumar.

Por eso, la victoria ante Vélez y los valorizados empates en La Plata frente a Gimnasia y ante Aldosivi son resultados que mejoraron en parte la pobre producción que venía trayendo en el certamen interno. Y se hace necesario sumar de a tres, porque ahora el objetivo imprescindible para todos es el de, al menos, entrar en la Sudamericana del año que viene. En este marco, el 11 que jugaría hoy sería similar al de la última fecha, salvo por el cambio obligado del defensor Paolo Goltz que vio la roja frente a Aldosivi. En tal sentido, el equipo que se mediría frente al Verde sería con: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Lucas Acevedo y Leandro Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco y Christian Bernardi; Luis Rodríguez; Facundo Farías y Ramón Ábila.

DT Rondina

Sergio Rondina es una palabra autorizada en el mundo del fútbol. Supo vestir la casaca de una larga lista de equipos argentinos, con una experiencia en el extranjero (Ecuador), y en la actualidad sigue desempeñándose del otro lado de la línea de cal con el buzo de DT. Ha dirigido a lo largo de todas las categorías del fútbol argentino: desde la quinta división hasta la de mayor prestigio como lo es la Liga Profesional. Con presente en Colón, Rondina dirigirá por tercera vez al equipo frente a Sarmiento.

La primera ocasión fue el empate con Gimnasia, en un partido en el que faltó juego (y el DT lo reconoció al término del partido en su autocrítica). El equipo generó situaciones claras, aunque el respaldo más importante llegó desde la defensa, que jugó un buen partido, con el valor destacado de Ignacio Chicco, arquero que se ha ganado el puesto tras la partida de Burián.

Vale recordar que, en diálogo con este medio, el 19 de diciembre de 2020, Rondina compartió sus deseos personales de cara al, por entonces futuro, y actual presente. Al respecto, señaló: “El objetivo es dirigir en una copa internacional. También, a la larga, me gustaría dirigir a un equipo ´grande´. No es algo que me desespera”.

Dos años después, el presente lo encuentra en la provincia de Santa Fe, al frente de uno de los equipos más grandes de la provincia y con vasto roce internacional. Por eso, se puede afirmar, que Rondina está más cerca de cumplir otro sueño.

Mercado de pases

Colón fue uno de los equipos que más vaivenes tuvo en el último mercado de pases: muchos refuerzos que arribaron y muchas bajas por partidas de futbolistas.

Entre lo que hace a las altas se destacan las de Augusto Schott (a préstamo desde Talleres de Córdoba), Juan Álvarez (a préstamo desde Banfield), Mario Otazú (a préstamo desde Guaireña de Paraguay), Julián Chicco (ex-Sarmiento), Tomás Sandoval (regresó de Platense) y Leonel Picco (Arsenal). Respecto a las bajas, quienes no han decidido continuar en el Sabalero, son Nicolás Leguizamón (Central Córdoba), Federico Lértora (Tijuana de México), Leonardo Burián (Vélez), Rodrigo Aliendro (River), Lucas Beltrán (regresó a River), Jonathan Sandoval (regresó a Argentinos Juniors y se fue a préstamo a Atlético Tucumán), Nahuel Gallardo (regresó a River y se fue a préstamo a Once Caldas de Colombia) y Brian Fernández (otro con pasado por el Verde, que regresó de Deportivo Madryn y fue cedido a Ferro).

Cuestiones extradeportivas

El sábado pasado, en el marco de la fecha 8 del torneo local, los aficionados del Sabalero notaron que sus jugadores salieron a la cancha con una camiseta que tenía los colores invertidos (el negro del lado derecho y el rojo del lado izquierdo) y explotaron de furia en las redes sociales manifestando su malestar.

A este mal presente futbolístico que vive Colón de Santa Fe, con el despido mediante de Julio César Falcioni, se le sumó otro capítulo negativo más. Los hinchas no ven buenos rendimientos en el campo de juego y ahora sintieron que mancharon su historia. Y la bronca se hizo notar. Resta saber si es una decisión de marketing, pero de momento la dirigencia no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

Última vez en el Eva Perón

El sábado 29 de abril del año 2017 fue la última ocasión en la que se enfrentaron Sarmiento y Colón en Junín. En aquel partido, el Verde se vio superado por 4-0 ante el Sabalaro en lo que sería semanas después el descenso del equipo conducido por Fernando Quiroz (y consecuente regreso a la segunda división).

Aquella vez, enmarcada en la jornada 22 de la Primera división, Sarmiento formó con Julio Chiarini; Adrián Scifo, Nicolás Bianchi Arce, Francisco Dutari y Guillermo Cosaro; Marcos Astina, Hamilton Pereira, Lucas Pérez, Gervasio Núñez; Adrián Balboa y Gonzalo Di Renzo.

Por su parte, Colón, dirigido por Eduardo Domínguez, salió al campo con el siguiente 11: Jorge Broun; Clemente Rodríguez, Fidencio Oviedo, Guillermo Ortiz y Yamil Garnier; Germán Conti, Gerónimo Poblete, Cristián Bernardi y Nicolás Leguizamón; Facundo Pereyra y Diego Vera.

Por otro lado, en lo que respecta a la última vez que se enfrentaron ambos equipos, este encuentro ocurrió el 24 de agosto del año pasado, cuando el Verde visitó Santa Fe e igualó en 1 con el Sabalero. Guido Mainero y Cristian Ferreira fueron los autores de los goles aquella tarde de martes.

El dato

El DT Sergio Rondina logró vencer a Sarmiento dirigiendo a tres equipos diferentes: Los Andes, Central Córdoba y Arsenal. Hoy, buscará repetir el resultado para ser el primer entrenador que venció al Verde al frente de cuatro equipos diferentes.

Resultados de colón en la liga profesional

Fecha 1 / Atlético Tucumán 1-1 Colón

Fecha 2 / Colón 2-2 Unión

Fecha 3 / Colón 1-0 River

Fecha 4 / Lanús 1-0 Colón

Fecha 5 / Colón 0-1 Huracán

Fecha 6 / Godoy Cruz 1-0 Colón

Fecha 7 / Colón 2-1 Vélez

Fecha 8 / Gimnasia 0-0 Colón

Fecha 9 / Colón 1-1 Aldosivi