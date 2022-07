Un trotamundos del fútbol: Franco Ferrarezi y su experiencia en el viejo continente

El arquero juninense Franco Ferrarezi vivió distintas experiencias desde su llegada a Europa en el 2020. El joven se dedicó a jugar al fútbol y pasó por cuatro clubes de varios países del viejo continente.

El futbolista de 24 años estuvo en Unión de Madeira de Portugal, Deportivo Alcalá de España, el Lions MM Montemiletto de Italia y el Nogometni klub Jedinstvo Bihać de Bosnia.

Ferrarezi, en diálogo con Democracia, brindó detalles de su estadía en cada uno de los lugares donde estuvo y las instituciones que lo recibieron. “Me fui en el 2020 a Portugal después pasé a España, Italia y terminé en Bosnia. Al principio, tenía pensado ir por cuatro meses y pasé dos años afuera. Desde chico me inculcaron el fútbol y siempre estuve dedicado a este deporte”, indicó.

“La convivencia fue variando depende el país, en España y Portugal se me hizo fácil y al mismo tiempo tuve compañeros ahí que me enseñaron un poco de inglés que luego me sirvió y me ayudó a comunicarme un poco”, expresó. El juninense reconoció que “fue una linda experiencia” y explicó cómo se llevó con los diferentes idiomas.

“Fue una experiencia muy linda donde conocí distintos niveles del fútbol y futbolistas de otros países que se brindaron una manera espectacular. No sé hablar en inglés y me tocó estar en tres países que no se hablaba mi lengua. El italiano y el portugués son, dentro de todo, parecido al idioma nuestro y podía entenderlo mucho más”, manifestó. “En Bosnia no entendía prácticamente nada. Ahí tuve compañeros australianos que eran un poco los traductores y me transmitían los mensajes”, afirmó.

Ferrarezi tuvo paso por el club Unión de Madeira en Portugal, que no compite en ninguna división oficial, y luego se fue a Deportivo Alcalá de España, que milita en la División de Honor Grupo 1. El arquero mencionó las diferencias que encontró con el fútbol argentino. “Los niveles y las características de fútbol son diferentes en los cuatro países. En España, se juega con la pelota por el piso, mucho juego con los pies y tenencia de pelota. En Italia, es un fútbol más rápido y más parecido al argentino en cuanto al roce físico. El bosnio es más de contacto, de choque, de fricción”, aseguró.

El jugador local integró el plantel del club italiano Lions MM Montemiletto, que pertenece a la categoría Eccellenza Campania. Esta es una de las divisiones que conforman la Eccellenza, la quinta categoría de Italia, otorga ascensos a la Serie D y tiene 42 equipos participantes. “En Italia viví en un pueblo muy chico que se llamaba Montemiletto, tiene alrededor de 5000 habitantes y la gente es muy amable. El pueblo estaba cerca de Nápoles y los argentinos, por Diego Maradona y Lionel Messi, son muy bien vistos y más si estás en el ambiente del fútbol. La gente es muy agradecida y siempre están al pie del cañón para lo que necesites”, sostuvo.

La última parada de Ferrarezi fue en Bosnia, jugó en el Nogometni klub Jedinstvo de Bihac. El club participa en la Primera Liga de la Federación de Bosnia y Herzegovina, es una liga que junto a otra asociación forman la segunda categoría de aquel país. “Bosnia fue un lugar más complicado para vivir sacando el fútbol. Las personas son más frías y cerradas y me costaba hacerme entender o comunicarme en una simple compra en el supermercado. Es un país que hasta hace no mucho tiempo estuvo en guerra y quizás tenga que ver con eso”, aclaró.

Ferrarezi tomó la decisión de irse en plena pandemia por Covid-19, en el momento en que todas las actividades de Argentina estaban limitadas y algunos países del viejo continente se encontraban en la misma situación. “Me fui en plena pandemia en el año 2020 y cuando llegué a Portugal estaban igual. No me despidió nadie en el aeropuerto, fui a Ezeiza y era un campo vacío. Allá fue entrenar a la mañana, comer y hasta las cuatro de la tarde podías salir después tenías que estar en casa. Luego vino una segunda ola, se cortó todo nuevamente y decido ir para España” comentó.

El arquero se encuentra en la ciudad preparándose para un nuevo desafío y aún no tiene definido su nuevo destino. “Ahora estoy en Junín, entrenando en un club, me hablaron de un equipo de Venado Tuerto y también estoy cerrando unos papeles para volver para Europa. Esa es la idea”, concluyó.