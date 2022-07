Israel Damonte: “No me gustaron los insultos, el equipo siempre compite”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa tras el triunfo sobre Defensa y Justicia, 2 a 0, anoche en el Eva Perón y se refirió a los insultos que se escucharon en tramos del partido.

“No me gustó tanto insulto hacia nosotros en un momento del partido, el equipo siempre compite y viene haciendo un esfuerzo muy grande. El ambiente de hoy no me gustó, el equipo acá lo hizo bien, ganamos tres y empatamos uno. A veces duelen esas cosas y nosotros no podemos hacer nada con los resultados de los demás”, manifestó. El entrenador del Verde se mostró contento por el resultado final e indicó que “fue una de las victorias más lindas en nuestra cancha".

“Estamos muy felices por el triunfo, fue de las victorias más lindos en nuestra cancha. El equipo estuvo bien ante un rival siempre complicado que viene con muchos años de trabajo y tiene buenos jugadores. Estuvimos a la altura, los superamos, competimos bien, hicimos un gran partido, tuvimos situaciones y defendimos bien. Me voy contento”, expresó.

El DT del Verde realizó dos cambios en el once inicial con respecto al partido anterior, la inclusión de Sergio Quiroga y Federico Andueza por Franco Quinteros y Julián Brea, y explicó los motivos de las dos modificaciones.

“Tenemos una linda competencia interna, buscamos alternativas, jugadores que nos puedan dar ese juego interno que necesitamos, llegar con gente a la hora de atacar y que también generar un poco más de juego”, manifestó.

Con respecto a los 90 minutos frente al “Halcón”, Damonte aseguró que sus jugadores pudieron aumentar el marcador y mencionó a los dos jugadores que tuvieron que salir del campo de juego por lesión. “Tuvimos muchas situaciones y terminás sufriendo de más a veces pero el fútbol es así. Su arquero tuvo una buena noche como el nuestro. Me gusta poner jugadores en sus posiciones y preferí dejar gente fresca en cancha para correr”, sostuvo.

“Lo de Lisandro López es una contractura, fue en la última jugada del primer tiempo y preferimos que salga. Tenemos un próximo partido muy cerca y veremos cómo se recupera.

Por otra parte, Yair Arismendi terminó cargado y es un jugador que corre mucho y ya venía así desde el partido con Rosario Central”, afirmó. Por último, el técnico del Verde destacó la importancia de sacar puntos en cada presentación por la lucha en la zona de abajo en los promedios.

“Nosotros lo que podemos hacer es competir, tratar de dale herramientas a los jugadores y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. No sé qué es jugar bien, intentamos llevar al equipo a tener situaciones de gol. En algún momento, vamos a jugar con Aldosivi y tenemos que tratar de quedarnos con los tres puntos, con los tucumanos y los santiagueños lo mismo”, concluyó.