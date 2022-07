Vulnerabilidad de visitante y rearmado total del equipo: el presente de Defensa

Gris. Así es el presente de Defensa y Justicia en un contexto marcado por las dificultades. Y esto no es exclusivamente por lo futbolístico, sino por los desafíos en carpeta para el entrenador Sebastián Beccacece: entre el rearmado del plantel y la búsqueda de una estabilidad en los resultados. En este escenario, en el marco de la fecha 8, el Halcón visita a Sarmiento con el objetivo de lograr la segunda victoria en la Liga Profesional (sería la primera en condición de visitante).

Defensa registra siete puntos producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, con un saldo de siete goles a favor y ocho en contra (con una diferencia de -1).

La victoria frente a Aldosivi en el cierre de la fecha 7 le permitió a los dirigidos por Beccacece establecerse en la octava posición de la Tabla Anual 2022, solidificando su ubicación en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2023. El Halcón formaría con: Ezequiel Unsain; Nazareno Colombo, Juan Gabriel Rodríguez, Tomás Cardona y Alexis Soto; Nicolás Tripichio, Kevin Gutiérrez, Fabricio Domínguez y Gastón Togni; un poco más adelantado, Lucas Albertengo; y Nicolás Fernández como único punta.



Mercado de pases “negativo”

El Halcón está sufriendo una reestructuración importante en su plantel. A la identidad de juego definida por Beccacece, el presente del conjunto de Varela se complejiza debido a lo que fue el mercado de pases: muchas bajas y pocos refuerzos.

Precisamente, la habilidad de Defensa fue promover futbolistas y potenciar jugadores que llegaron al equipo en búsqueda de desafíos personales. Respecto a los vaivenes del último mercado, entre quienes se fueron del plantel se encuentran: Walter Bou (venta a Vélez), Miguel Merentiel (venta a Palmeiras de Brasil), Hugo Fernández (volvió a Olimpia de Paraguay), Raúl Loaiza (venta a Lanús), Matías Rodríguez (retiro), Carlos Rotondi (venta a Cruz Azul), Gabriel Hachen (libre a Independiente) y Francisco Pizzini (venta a Talleres de Córdoba).

Por otra parte, quienes volvieron y fueron cedidos nuevamente fueron Enzo Coacci (de Chacarita a Estudiantes de Río Cuarto) y Emanuel Brítez (de Unión a Fortaleza de Brasil). Por ende, la promoción de juveniles y la búsqueda de un 11 es el desafío inmediato que tiene la institución.

Análisis del "Halcón"

Defensa no es un equipo improvisado, sino que lleva adelante una forma de juego premeditada y esto es debido a la impronta del DT Beccacece. A diferencia de los torneos anteriores, en la actualidad no parece haber encontrado resultados que acompañen tal identidad de juego. Una muestra de esto son las distintas formas en que afronta cada partido adaptándose, no solo al rival, sino también a la condición: de local, el Halcón arriesga más y forma con un 4-4-2; de visitante, busca consolidarse desde lo defensivo, partiendo de un 4-2-3-1.

En el caso de hoy, ante Sarmiento, Defensa partiría con un delantero como referencia, Nicolás Fernández. En lo que respecta al juego del Halcón, al apostar tanto en ataque, muchas veces el equipo queda mal parado y con mucha distancia entre las líneas de juego; por lo que se generan espacios y exposición defensiva para aprovechar. Otra característica a resaltar de la faceta defensiva del equipo de Florencio Varela es que le sientan “incómodos” los tiros de esquina: por la desorganización que se genera entre sus futbolistas y la complejidad de mantener los marcajes una vez que la pelota está en el aire.

Sin embargo, lo que es una debilidad, encuentra su correlato en el ataque, lo que es un aspecto a considerar, ya que el Halcón coloca a una gran cantidad de jugadores en campo contrario, tratando de hacer uso de todo el ancho y largo del terreno de juego a través de la proyección de los laterales, el movimiento de los volantes y las diagonales constantes de los delanteros.

Sin embargo, no posee una carta de gol y los pocos goles que se han convertido fueron por distintos jugadores: Lucas Albertengo, Nicolás Fernández, Francisco Pizzini y Carlos Rotondi. Por último, vale señalar que varios goles fueron por intermedio de jugadas colectivas en las que primaron las asociaciones y el juego en velocidad.

Sello del DT Beccacece

Si bien no llegó a convertirse en futbolista profesional, el entrenador rosarino Sebastián Beccacece sí presenta una historia ligada al fútbol amateur como lateral. Sin embargo, decidió dejar la práctica y comenzó a estudiar para convertirse en DT y vivir, desde ese lugar, del fútbol. Tuvo su primera oportunidad como entrenador en la década de 2000, cuando fue contratado por el Club Renato Cesarini.

Ya sea por sus orígenes rosarinos o la manera desarrollada de ver el fútbol, Beccacece tiene un estilo de juego ligado a lo vistoso, en el que se pondera la posesión de la pelota, la faceta ofensiva de sus equipos y la técnica individual de algunos futbolistas. En términos generales, se lo podría encuadrar en la corriente de fútbol “menottista”, retomando la vieja dicotomía del siglo pasado pero que se mantiene más vigente que nunca.

Como DT se inició en Universidad de Chile a fines del año 2015, después de poner fin a su ciclo de aprendizaje como asistente técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena. Al año siguiente, y tras la renuncia de Ariel Holan, Beccacece fue el elegido para hacerse cargo de Defensa y Justicia, donde logra un hito histórico por Copa Sudamericana: eliminar al San Pablo en el Estadio Morumbi (con un empate 1 a 1) y pasar a la siguiente fase. Tras ello, se calzaría el buzo de ayudante de Sampaoli en la Selección Argentina.

Luego del mundial desarrollado en Rusia 2018, retornó al Halcón de Florencio Varela, manteniendo el rendimiento superlativo logrado en su etapa anterior y habiendo conseguido el subcampeonato y clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club. A fines del año 2019, iniciaría su relación con Avellaneda: primero con Independiente, club en el que estuvo tres meses, para pasar luego a Racing, donde estuvo a lo largo del 2020. Finalmente, en la actualidad se encuentra transitando su tercer ciclo en Defensa y Justicia.

Futbolistas con paso por ambos clubes

Florencio Varela y Junín, dos municipios ubicados en la provincia de Buenos Aires, aunque distantes entre sí (los separan más de 250 kilómetros). Eso no ha sido un impedimento para que registrasen jugadores con pasados en Defensa y Sarmiento.

En tal sentido, algunos futbolistas que supieron vestir ambas casacas fueron el arquero Fernando Pellegrino, los defensores Fernando Fayart, Lucas Bustos, Pablo Aguilar, Maximiliano Caire y Marcelo Herrera; los volantes Cristian Saboredo, Carlos Ciavarelli, Juan Carlos Zuleta, Walter Busse y Leonardo Villalba, y los delanteros Jorge Córdoba y Brian Fernández.

Finalmente, en lo que hace a la actualidad de los equipos, en el plantel del "Halcón" se encuentran el arquero surgido de Sarmiento Lautaro Amadé y el volante Gabriel Alanís. Por su parte, del actual plantel del Verde, el futbolista que tuvo paso por Defensa es el volante Guido Mainero.