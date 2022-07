Damonte: "No gasto energía en mirar si nuestros rivales suman o no"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa, en la antesala del partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional. Tras la derrota ante Rosario Central, en la jornada pasada, el entrenador confió en que el Verde podrá aprovechar la vuelta al estadio Eva Perón, para lograr los tres puntos.

"Jugar en nuestra cancha es positivo, es algo que nos gusta y nos sentimos muy bien acá", afirmó, a la vez que admitió que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece será un adversario "muy duro".

"Es un rival durísimo, con un gran entrenador, con muchos años de trabajo. Se le han ido jugadores importantes, pero se ha reforzado bien. Se van a encontrar con un equipo duro como nosotros", consideró. Asimismo, Damonte recordó el antecedente más reciente entre ambos equipos, en el semestre pasado, con victoria sarmientista. "Conocemos bien a Defensa y Justicia, lo enfrentamos hace poco tiempo y sabemos que es un equipo dinámico, con una idea clara", señaló.

"Más allá del momento que les toca pasar, que no es el mejor, es un rival que sale a ganar en todas las canchas y sabemos que van a venir a buscar los puntos", agregó.

"No podemos hacer nada"

Por otro lado, Damonte se refirió al hecho de que Sarmiento viene en una racha de tres partidos sin triunfos, a la vez que los rivales directos en la lucha por la permanencia, como Atlético Tucumán y Godoy Cruz, vienen escalando en la tabla de promedios.

"No podemos hacer nada con los resultados de los rivales, me gustaría sumar nosotros y que los demás no sumen nunca, pero no depende de nosotros", reflexionó. "Trato de ni gastar energía en pensar en eso e incluso trato de no mirar los partidos", insistió.