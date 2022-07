Sorpresa: Diego Funes dejó de ser el entrenador de Rivadavia de Lincoln

A días de haber obtenido el título del Torneo Apertura 2022 de la Liga Deportiva del Oeste, Diego Funes dejó de ser en las últimas horas el entrenador de Rivadavia de Lincoln. El anuncio causó sorpresa en el mundo de fútbol regional, a raíz del balance exitoso del mandato del DT pehuajense, quien había asumido las riendas del Albirrojo a principios de 2021, tras el despido de Juan Carlos Gho.

Al mando del plantel de Rivadavia, Funes consiguió el título local de la liga juninense y condujo al club a Lincoln hasta la final interregional del último Torneo Regional Federal Amateur, instancia en la que perdió por penales contra Argentino de Monte Maíz y no logró ascender al Torneo Federal A. Sin embargo, el saliente DT tendrá su oportunidad de dirigir en la máxima categoría del Consejo Federal de AFA, ya que su carrera continuaría en Sol de Mayo de la ciudad de Viedma.

Desde la dirigencia "albirroja", conducida por el presidente Norberto Gorostiague, habían respaldado el trabajo de Funes y todo hacía pensar que estaría a cargo del equipo en el próximo Federal Amateur, en el que el cuadro de Lincoln volverá a intentar lograr el ascenso al Federal A. Ahora, con su salida, se abren interrogantes acerca de quién será su sucesor.

¿Quién llega?

Tras la salida de Funes, la Comisión Directiva ya trabaja en el posible reemplazante. Si bien hasta el cierre de esta edición no habían trascendido demasiados nombres, una posibilidad sería que Matías Bardón, actual ayudante de campo y entrenador de la Cuarta División.

No obstante, el plantel se encuentra de receso por las próximas dos semanas y luego iniciará la pretemporada invernal, con vistas al Torneo Clausura de la Liga del Oeste y el Torneo Federal, que será el principal objetivo del club para el último trimestre del año.

Por lo pronto, desde la directiva encabezada por Gorostiague dejaron entrever a Democracia que "no hay prisa" por designar a un nuevo entrenador. Todas las incógnitas comenzarán a develarse hacia el epílogo de julio.

El balance del ciclo Funes: