Emiliano Méndez: "Los árbitros no dudan cada vez que cobran en contra de Sarmiento"

En Sarmiento todavía mastican bronca por la derrota de la fecha pasada como visitante, frente a Rosario Central, a la vez que ya se enfocan en el partido del próximo viernes, ante Defensa y Justicia, en el estadio Eva Perón, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Mientras trabaja de cara al duelo con el Halcón de Florencio Varela, el mediocampista del conjunto juninense, Emiliano Méndez, dialogó con Democracia sobre lo que dejó la visita al Gigante de Arroyito y, principalmente, las dos jugadas polémicas que terminaron perjudicando al conjunto dirigido por Israel Damonte: por un lado, la prematura expulsión del lateral Franco Quinteros, por un supuesto codazo a Franco Negri; y, por el otro, la mano de Ignacio Malcorra dentro del área que no fue interpretada como penal por el juez Fernando Echenique.

"Fue una derrota dolorosa, porque fuimos con otras expectativas, pero ya pasó y ahora estamos pensando en Defensa y Justicia", aseguró Méndez, quien no ocultó el malestar del plantel por los fallos arbitrales frente al conjunto dirigido por Carlos Tevez.

"Sentimos que los árbitros no dudan en cobrar en contra de Sarmiento, ni esperan a que el VAR les avise cada vez que hay una jugada polémica. En la expulsión, creo que no termina siendo un codazo, no fue un golpe certero ni a propósito, son jugadas en las que a veces no se cobran ni siquiera falta o solamente se amonesta, pero contra nosotros fue roja directa", cuestionó Méndez.

Con respecto al penal no cobrado, el volante de 33 años admitió: "En el partido no la veo claramente, mirándola después me pareció que (Malcorra) la tocó con la mano, pero queda para la interpretación del árbitro y los jueces que están en el VAR". En esa línea, Méndez lamentó que la postura de Echenique terminó condicionando el planteo táctico de Sarmiento. "Sin dudas, la expulsión nos llevó a modificar el esquema y hacer cambios que no estaban pensados en ese momento. Sabíamos que Central estaba un poco mejor en el comienzo, pero creíamos que, con el correr de los minutos, iban a empezar a dejar espacios y podíamos lastimar", reflexionó, sin dejar de reconocer que, "más allá de la expulsión, quedó el enojo porque no se hizo un buen partido".

En la antesala del encuentro ante Defensa y Justicia, rival al que el Verde logró vencer en las últimas dos ocasiones que se enfrentaron en Junín, Méndez, que intenta recuperarse de una contractura en el sóleo para llegar a tiempo al partido, aclaró que el trámite será "dificilísimo", aun con los antecedentes favorables.

"Es un rival dificilísimo, como todos los de esta categoría, es verdad que nos ha ido bien contra ellos y hemos conseguido ganar, pero es un partido nuevo. Esperamos poder quedarnos con los tres puntos y festejar con nuestra gente", afirmó.

