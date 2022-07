Israel Damonte: “El equipo no tuvo una buena noche, nos faltó un poco de todo”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa luego de la caída de su equipo ante Rosario Central por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito y realizó un análisis del partido.

“No tuvimos una buena noche ni en el once contra once, nos faltó un poco de todo. Jugamos 70 minutos con un jugador menos (por la expulsión de Franco Quinteros) y es muy complicado en el fútbol argentino. Pese a eso tuvimos dos o tres jugadas claras”, manifestó. El entrenador del Verde explicó los movimientos y los cambios que realizó durante el partido y cómo decidió parar a sus jugadores tras la salida del defensor. “Con la pérdida del lateral izquierdo, sabíamos que con Yair Arismendi a un costado y metiendo a David Gallardo volvíamos a mantener el mediocampo. Tuvimos que sacar a uno por una cuestión física, de choque y características”, aclaró.

Damonte dio los motivos de por qué decidió sacar a Lisandro López y poner a Gallardo en su lugar en la primera etapa. “Jonatan Torres nos puede dar otra cosa jugando solo, no es un cambio que queríamos hacer porque vinimos a jugar un partido dónde pensábamos en un once contra once”, aseguró.

El técnico de Sarmiento hizo referencia al relevo de Emiliano Méndez por Manuel García y afirmó que Méndez salió con una dificultad en el gemelo. “Méndez tenía una molestia y vi que ya no estaba haciendo los recorridos de lado a lado. Tuvo un buen ingreso Manu, hizo algo que necesitábamos en ese momento más físico y lo realizó bien”, comentó.

Con respecto a la jugada de la expulsión de Quinteros, el entrenador platense mencionó que “fue una jugada rápida” y que “fue apresurada la decisión del árbitro”. “Con esto del VAR es complicado porque me quedó esa sensación que no hay un golpe, no lo ve, no le pega con el codo si no con el antebrazo a un jugador que es más petiso. Son gente del fútbol y me parece que se tiene que dar cuenta rápido pero se dio así y después se hizo complicado” manifestó. “No digo más nada de los árbitros”, concluyó.