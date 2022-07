Tevez: "Este equipo necesita una victoria"

El entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, habló ayer en conferencia de prensa en la previa del partido ante Sarmiento en el Gigante de Arroyito y confirmó los titulares para el encuentro de hoy.

El “Apache” realizará cinco modificaciones con respecto a la derrota frente a Aldosivi e ingresarán Ismael Cortéz, Facundo Almada, Gino Infantino, Facundo Buonanotte y Jhonatan Candia. “Seguro que ustedes (por los periodistas) ya lo saben”, expresó entre risas.

Con respecto al encuentro con el Verde, Tevez aseguró que desea ganar pero que no le quita el sueño un triunfo. “Estamos construyendo un camino y no se hace de un día para el otro. Este equipo viene muy golpeado y necesita una victoria. Por supuesto que nos vendría muy bien un triunfo, pero esto es fútbol, podes ganar o perder, me quita el sueño que Central recupere la mística”, manifestó.

Además, el DT respondió una pregunta sobre Jonatan Torres como posible refuerzo y afirmó que le dio una lista a los directivos del Canalla con el nombre del delantero de Sarmiento. “Di una lista, que la tienen los dirigentes, y ellos saben que nosotros necesitamos refuerzos pero yo también sé que agarré un equipo y sabía en qué situación estaba. No me estoy quejando pero si no vienen vamos a pelearla como estamos”, declaró.