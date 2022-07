Sarmiento quiere aprovechar la crisis de Rosario Central y lograr su primer triunfo como visitante

El plantel de Sarmiento sigue preparándose para el partido del viernes, como visitante ante Rosario Central, por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Israel Damonte busca lograr su primer triunfo como visitante en el campeonato, frente al Canalla, que todavía no encuentra el rumbo bajo la conducción de Carlos Tévez como entrenador y viene de sufrir otra dura derrota en la fecha pasada, frente a Aldosivi de Mar del Plata. Por lo pronto, el Verde continúa entrenando en el Centro de Alto Rendimiento y espera poder aprovechar el momento crítico que vive su rival de turno, para sumar de a tres fuera de Junín, algo que no consigue desde la pasada Copa de la Liga Profesional, cuando sorprendió al Gimnasia y Esgrima de La Plata de Néstor "Pipo" Gorosito, en el Estadio Único.

El plantel trabajó ayer por la mañana bajo las órdenes de Damonte y volverá a hacerlo hoy por la mañana, mientras se espera que el DT comience a dar señales del posible once titular que saldrá a la cancha en el Gigante de Arroyito.

Mientras tanto, en territorio rosarino, Tévez no encuentra paz y ayer volvió a quedar envuelto en un cruce mediático con quien se esperaba que fuera su ayudante de campo en la aventura de Rosario Central, el exentrenador de las selecciones argentinas de hóckey sobre césped, Carlos "Chapa" Retegui. En declaraciones a TyC Sports, el exfutbolista de Boca criticó al entrenador campeón olímpico con el seleccionado masculino de hóckey en Río 2016, y aseguró que "no cumplió su palabra", luego de que desistiera de sumarse al cuerpo técnico para seguir en su cargo como secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo. Y él no la cumplió", se descargó Tévez, ante la señal deportiva del cable. "Fue desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que con su sueño. No solamente faltó a su palabra a mí, a mis hermanos y mi familia, que fue lo que más me dolió", agregó.

La respuesta de Retegui llegó horas más tarde, en el mismo canal: "Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que dijo, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación".

En Junín, sin embargo, procuran que las internas en el Canalla no desvíen a Sarmiento del objetivo central, que es seguir sumando puntos para engrosar el promedio para la permanencia. "Eso queda más para el microclima de la ciudad, que vive mucho al ritmo de lo que pasa en los clubes. A nosotros no nos modifica en nada, venimos avanzando con nuestro propio proceso, con muchas cosas buenas y otras que tenemos que seguir mejorando", aseguró a Democracia el lateral derecho del Verde, Gonzalo Bettini.

Así las cosas, en Sarmiento las energías están puestas en conseguir la victoria en el Gigante, para continuar alejando al fantasma del descenso y seguir a la expectativa en la lucha por la clasificación a las copas internacionales.

