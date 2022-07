Israel Damonte: “Podríamos haber ganado, pero le dimos vida a Racing"

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 de su equipo ante Racing en el estadio Eva Perón y resaltó que le gustó mucho el partido que hicieron sus futbolistas.

“Nos vamos con un poco de broncapor cómo se dio el partido, lo pudimos haber ganado y le dimos vida a un equipo que tiene con qué lastimarnos. Volvimos a sumar en nuestra casa y eso es importante”, manifestó.

El entrenador platense destacó la jerarquía del conjunto rival y opinó de la jugada del gol de la Academia en el complemento.

“Estuvimos bien ante esta clase de equipos que tiene un trabajo, buen nivel de jugadores, atacan mucho y manejan la pelota. Sabíamos que había que hacer un partido largo”, indicó.

“Nos empataron de una jugada en donde ya teníamos un cambio de esquema. Sentí que era de la única manera que nos podían lastimar, de un centro al área, sobre todo con Enzo Copetti. Fue el mismo gol que nos hicieron allá en el torneo anterior”, sostuvo.

Con respecto al cambio de sistema con tres centrales que implementó en el segundo tiempo, Damonte explicó por qué puso un nuevo jugador en la parte defensiva.

“Cambié el sistema porque tenía miedo de que nos hagan el gol que nos hicieron. Sobre todo porque Johan Carbonero se nos estaba metiendo mucho y quedaba mano a mano con el arquero”, afirmó.

El DT de Sarmiento se refirió a la jugada del penal para su equipo que fue revisada en el VAR durante cinco minutos y comentó que fue “un penal clarísimo”.

“No sé qué buscaron tanto, fue un penal clarísimo. No había nada para ver en esa jugada, la pelota está adentro y la mano está. Es incómodo para el que va a patear el penal y el que tiene todo para perder es el que patea”, expresó.

Por último, el entrenador del Verde quedó conforme con el resultado final ante La Academia y se lamentó por las ocasiones que tuvieron sus futbolistas y no pudieron concretar.

“En el 1 a 0 tuvimos dos o tres contras y no las pudimos finalizar, son equipos que tenes que meterle más de una bala porque si no te complican. Me gustó el partido pero te queda esa sensación de bronca porque lo podíamos haber ganado pero ellos también juegan y no depende de lo que haces vos”, concluyó.