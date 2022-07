Fernando Gago: "Sabemos que Sarmiento se está haciendo muy fuerte como local"

En la previa del partido de esta tarde frente a Sarmiento, a las 18 en el estadio Eva Perón, el entrenador de Racing, Fernando Gago, habló en exclusiva con Democracia, desde el hotel en donde se hospeda el plantel, y reconoció que el Verde viene "haciendo una buena campaña como local".

"Sabemos que Sarmiento se está haciendo muy fuerte como local, viene haciendo una buena campaña, y nosotros tenemos que seguir buscando nuestro funcionamiento como visitante, que es algo que nos está faltando, y en base a ello empezar a encontrar nuevamente una regularidad", expresó Gago, haciendo referencia a que La Academia aún no consiguió ganar en el campeonato fuera del Cilindro de Avellaneda.

Por otro lado, el ex DT de Aldosivi de Mar del Plata destacó que el triunfo de la pasada fecha frente a sus exdirigidos, por 5 a 0 en su casa, llegó justo a tiempo, para arribar con confianza al compromiso en Junín. "Me dio tranquilidad, pero no solamente por el resultado, sino por la forma en la que jugamos. El resultado fue la consecuencia", aseguró.

Finalmente, Gago expresó su satisfacción por haber renovado su vínculo con Racing hasta diciembre de 2023. "Estoy feliz, porque soy una persona a la que le gustan los proyectos a largo plazo. Si bien los resultados son fundamentales, es una linda forma de sentir que hay un convencimiento de parte del club sobre lo que venimos trabajando", concluyó.