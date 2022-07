La entrenadora, Vera Pauw, aseguró que fue "violada por tres directivos cuando era jugadora"

Vera Pauw, ex jugadora de Países Bajos y actual entrenadora de la Selección femenina de Irlanda, desató un escandaló al confesar que en su etapa como futbolista fue violada y agredida sexualmente por tres hombres que desempeñaban funciones en el fútbol de su país.

"Durante 35 años he mantenido esto en secreto del resto del mundo, de mi familia, de mis compañeras de equipo y de mis jugadores", comenzó el comunicado que público en su cuenta oficial de Twitter.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP