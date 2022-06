El día que Bilardo fue campeón del mundo y recordó a Osvaldo Zubeldía antes que su familia

En un nuevo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo en México 86, se recuerda la perlita del entrenador de la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo, quien aseguró que no pensó en su familia ni amigos "sino en Osvaldo Zubeldía".

"En este momento no pienso en mi familia, en nada. Pienso en Zubeldía. Yo creo que siempre estuvo al lado mío, desde que falleció. Él tendría que estar acá", afirmó Bilardo en el video que se conoció en 2020.

La entrevista se la realizaron los periodistas Enrique Macaya Márquez y Víctor Hugo Morales, a poco de la consagración de la Selección argentina tras vencer a Alemania por 3 a 2, con los goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Emocionado, Bilardo evitó seguir hablando sobre Zubeldía, ya que, comenzó a lagrimear, por lo que Morales prefirió cambiar de tema.

Osvaldo Zubeldía fue el entrenador que confió en Bilardo cuando llegó a Estudiantes de La Plata y de la mano de él el "Doctor" y el equipo "pincharrata" consiguió tres Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970.

Bilardo siempre puso a Zubeldía entre los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino porque, a su entender, fue un adelantado en muchas de las cosas que él mismo luego llevó a la práctica en sus equipos, incluso en la Selección argentina que dirigió entre 1982 y 1990.

"Argentina tiene otra imagen, siempre fue protagonista. Ganó siempre, empató un sólo partido y se destacó lo extra deportivo por cómo convivió con la gente de México", dijo Bilardo en el video que es parte del archivo personal del propio Víctor Hugo Morales.

En el mismo, Bilardo también habló con el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín y el técnico le señaló la alegría que sentían y le hizo extensivo a todo el plantel el saludo del primer mandatario nacional.

"Argentina se ha destacado no solo en la parte deportiva, sino también en la parte de la humildad, la conciencia. Ha mostrado querer defender la bandera argentina, todos los jugadores se han brindado por ello y hemos dado una gran imagen a todo el mundo. Todos reconocían cómo se comportó este equipo en la cancha. A todo el fútbol argentino muchas gracias. Yo no soy un hombre que no busco revancha. Quédese muy tranquilo. Tratamos de inculcar siempre que no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país siga adelante", afirmó.