El club repudió los cánticos xenófobos contra Mancilla

El Club Atlético Sarmiento (CAS) emitió ayer un comunicado en repudio a los cánticos xenófobos sufridos por el mediocampista colombiano Harrinson Mancilla, durante el partido del domingo pasado con Platense, en Vicente López.

"La Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Sarmiento repudiamos los insultos discriminatorios de racismo recibidos por nuestro jugador Harrinson Mancilla, en el estadio del Club Atlético Platense", expresa el escrito. "Si bien fueron unos pocos y están individualizados, estamos convencidos que el deporte y la mayoría de la sociedad han dejado por suerte en el pasado este tipo de agresiones. Nos solidarizamos con nuestro jugador y hacemos fuerza para que este tipo de maltrato no vuelva a ocurrir en ningún ámbito", agrega.

La palabra del jugador

Por su parte, Mancilla se refirió al episodio, en declaraciones a la transmisión oficial post-partido. "Desde la platea me gritaron cosas, y eso no se justifica. Mis compañeros vieron la reacción del resto de la gente y también reaccionaron por eso. Me insultaron a mi pero yo no veo una razón, capaz la euforia del momento los llevó a eso", expresó el volante.