Israel Damonte: “Es importante sumar fecha a fecha en lo que nos estamos jugando”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Platense en Vicente López y se mostró conforme con el punto logrado en condición de visitante.

“Es importante sumar fecha a fecha en lo que nos estamos jugando. Pudimos competir, hicimos un gran partido y un gran esfuerzo, jugar de visitante en el fútbol argentino es muy complicado”, expresó.

El entrenador del Verde analizó el encuentro frente al “Calamar” y aseguró que en el segundo tiempo el equipo “se sintió más cómodo por el cambio de esquema del rival”.

“En el primer tiempo, por momentos, tuvimos la pelota y no hubo tantas jugadas de mano a mano sino de remates o centros. El cambio de esquema del rival nos favoreció, nos impusimos en los duelos y pudimos habernos llevado algo más con alguna contra o algún centro que derivaron en aproximaciones con posibilidades de gol”, indicó.

“No pudimos convertir para llevarnos los tres puntos, con los cambios el equipo mejoró y terminamos mejor que ellos. Nos faltó meterla para obtener la victoria”, sostuvo el DT.

Damonte confía en sus futbolistas para lo que viene y expresó que “todos los partidos en el fútbol argentino son durísimos”.

“El equipo sigue creciendo y seguimos siendo un equipo duro. Sabemos que le podemos ganar a cualquiera como también podemos perder pero de esta forma, jugando con el corazón en la mano y compitiendo en todas las pelotas, creo que siempre vamos a sumar”, manifestó.

Por último, el técnico platense se refirió a los dos futbolistas, Julián Brea y Harrinson Mansilla, que salieron lesionados en el complemento y destacó el nivel de juego de Lucas “Pata” Castro, uno de los refuerzos.

“Castro nos da juego interno y una pausa en el mediocampo. No sólo el “Pata” hizo un gran partido sino el equipo. A Brea se le desgarraron los gemelos, preferimos no arriesgarlo y confiamos en los otros jugadores. Harrinson tiene un problema en el hombro desde hace un tiempo y lo cambié para no quedarnos con un jugador menos en los minutos finales”, concluyó.