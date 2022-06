San Lorenzo repleto de juveniles

Un equipo plagado de juveniles, cuyo promedio de edad no deja de sorprender, presentó San Lorenzo ante Tigre en el estadio Nuevo Gasómetro , donde sigue sin ganar en el 2022.

Es que, en un once donde siete jugadores fueron surgidos de la cantera, el promedio fue de 22.54 en la formación conformada por Augusto Batalla (26 años); Agustín Giay (18), Federico Gattoni (23), Gonzalo Luján (21), Jeremías James (21), Nicolás Fernández Mercau (22); Jalil Elías (26), Siro Rosané (22); Malcom Braida (25), Adam Bareiro (25) e Iván Leguizamón (19).

Además, ingresaron Nahuel Barrios (24), Luis Sequeira (19) y Ezequiel Herrera (19), mientras que quedaron en el banco Sebastián Torrico (42), Francisco Flores (20), Gastón Hernández (24), Tomás Silva (19), Francisco Perruzzi (21), Elian Irala (17), Matías Hernández (17) y Nicolás Blandi (32).

De esta manera, entre todos los concentrados para enfrentar al "Matador", el promedio total fue de 22.81. Sin contar a Torrico, el más experimentado de todo el plantel, queda en 21.9.

Es una realidad más que conocida que el entrenador Ruben Darío Insua pide a gritos por refuerzos desde su regreso al conjunto de Boedo, pero hasta el momento solo arribó Gonzalo Maroni (23 años) a préstamo por 18 meses -con opción de repesca para Boca al finalizar cada semestre-.

Con este panorama y pese a la sequía en condición de local, San Lorenzo todavía no perdió en el torneo de la Liga Profesional: cosechó cuatro empates y una victoria en Santiago del Estero, la fecha pasada, frente a Central Córdoba.

De los jugadores con más experiencia, se encuentran lesionados el defensor Cristian Zapata (35 años) y Ezequiel Cerutti (30), uno de los puntos más altos que acaba de renovar su contrato hace apenas unos días.

Además, el "Gallego" no pudo contar con Agustín Martegani (22), con quien mantiene un conflicto al sostener que tiene el alta médica pero prefiere no jugar por temor a lesionarse, ante la posibilidad de ser vendido al exterior -desde el entorno del mediocampista afirmaron a NA que los dichos del DT no son ciertos-.

“A mí me gusta decir la verdad, habrá que acostumbrarse. Veremos si la situación de él cambia, es un aspecto ajeno a mi área. Si podemos contar con él lo haremos, si su situación no cambia la respetaremos”, manifestó Insua en conferencia de prensa al respecto.

En cuanto a la escasa experiencia de sus futbolistas, señaló: “En el inicio de partido tuvimos siete jóvenes de Inferiores. Tuvieron actitud y lucharon cada pelota, nunca renunciaron a jugar. Estamos conformes y sabemos que hay que seguir progresando”.

Es un hecho que el "Ciclón" necesita sumar si quiere evitar tener grandes complicaciones el próximo año, dado que ya mira de reojo la pelea por el descenso.

Para eso, el técnico quiere experiencia, pero hasta el momento no le quedó opción que arreglarse con lo que tiene: chicos que le responden por encima de las expectativas y arrancan el característico "vamos, vamos los pibes" de las tribunas del Nuevo Gasómetro en varias ocasiones por partido.