Boca Juniors recibe a Unión de Santa Fe y quiere volver a ser el líder del campeonato

Boca Juniors recibe hoy a Unión de Santa Fe con el objetivo de subirse a la punta de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) antes de concentrarse en la llave ante Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido corresponde a la quinta fecha, se jugará en La Bombonera desde las 21:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y transmitido por la señal TNT Sports.

Boca, con 9 unidades, es único escolta a un punto del líder Newell's Old Boys de Rosario, por lo que le alcanzará al menos un empate, siempre y cuando Gimnasia y Esgrima La Plata (8) no le gane al Rosario Central, para verse en lo más alto de las posiciones en el inicio del fin de semana. El DT Sebastián Battaglia dispondrá una formación suplente, con la excepción del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que formará parte del once inicial y se espera que también lo haga el martes en el Arena Neo Química de San Pablo.

La novedad en el equipo que enfrentará a Unión de Santa Fe será la inclusión en la delantera del juvenil Luca Langoni, categoría 2002, de 19 años, quien tendrá su estreno como titular luego de sumar un puñado de minutos en la victoria sobre Barracas Central en cancha de All Boys, el domingo pasado. Unión llega golpeado por la goleada recibida ante River Plate (5 a 1), la fecha pasada, y también por un brote de Covid-19 que afectó hasta a su propio DT, Gustavo Munúa, que deberá permanecer aislado en Santa Fe.

El "Tatengue" (4) visitará La Bombonera en la previa de un compromiso internacional de gran importancia, ya que el martes próximo visitará a Nacional de Montevideo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Boca Juniors : Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzzano y Aaron Molinas; Luca Langoni, Luis Vázquez y Eduardo Salvio. DT: Sebastián Battaglia.

: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzzano y Aaron Molinas; Luca Langoni, Luis Vázquez y Eduardo Salvio. DT: Sebastián Battaglia. Unión (Santa Fe) : Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Emanuel Brítez o Diego Polenta y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Juan Nardoni y Kevin Zenón; Mariano Peralta Bauer y Mauro Luna Diale o Matías Gallegos. DT: Christian Berman.

: Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Emanuel Brítez o Diego Polenta y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Juan Nardoni y Kevin Zenón; Mariano Peralta Bauer y Mauro Luna Diale o Matías Gallegos. DT: Christian Berman. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. Estadio : Boca Juniors.

: Boca Juniors. Hora de inicio : 21:30.

: 21:30. TV: TNT Sports.



Programación de partidos

Hoy

19.00 Banfield – Barracas Central

19.00 Rosario Central – Gimnasia LP