Dolor en el mundo del fútbol: falleció Sergio Lippi

En el día de hoy falleció el histórico DT de Sarmiento de Junín, Sergio Lippi. Una característica saliente de Sergio Lippi como director técnico era la templanza, la serenidad. Sentado en el banco de suplentes, dando instrucciones en un entrenamiento o respondiendo en una conferencia de prensa, en la victoria o la derrota, la mesura era su sello distintivo.

Aun cuando esto pueda ser visto como un rasgo de frialdad, la realidad está muy lejos de eso. Tal vez la procesión vaya por dentro. Pero si hay algo que definía a Lippi era la pasión. Y él era, ante todo, un apasionado del fútbol.

Estuvo ligado al deporte desde siempre. Fue jugador, preparador físico, ayudante técnico y entrenador. Dirigió desde la liga local hasta la Primera División. Y siempre, tanto en las mejores y las peores circunstancias, tuvo un compromiso irrenunciable. Un compromiso guiado, ante todo, por la pasión.

Sarmiento, club del cual fue emblema, lo recordó en redes sociales resaltando los logros desportivos en la institución verdolaga. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sergio Lippi, quien logró dos ascensos en nuestra institución como DT. Acompañamos en este difícil momento a familiares y amigos. Hasta siempre, profesor".

El intendente Pablo Petrecca, por su parte, indicó que "Siento mucho el fallecimiento de Sergio Lippi. Mis condolencias y un abrazo fuerte a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento".

Desde la Liga Deportiva del Oeste afirmaron que “todos sus clubes afiliados acompañan en el dolor a familiares y amigos”. “Sergio fue ex jugador y un gran director técnico que dejó su huella en varios clubes de nuestra liga como también a nivel nacional”, expresaron.

La última entrevista con Democracia

El pasado 16 de enero, Democracia realizó la última entrevista a Sergio Lippi. Fue un largo mano a mano, en el cual abordó todos los temas.

Sobre su carrera de jugador, recordó que "Tuve una lesión en la rodilla a los 19 años que me cambia un poco el rumbo de mi carrera. Atravesé una cirugía importante con una rehabilitación con todo lo que implicaba en aquella época. Yo en el año 77 jugué tres partidos en un año. En dos años tuve tres cirugías y eso genera una no continuidad en la carrera. Era un volante central que Villafañe me pasa a marcador central. Me hubiera desarrollado mejor en esta época, ya que, antes, los defensores centrales eran más bien fuertes, expeditivos, sólidos y muchas veces al borde de la mala intención porque se permitía más la fricción física. En cambio, yo, como era volante, tenía otra característica".

También a su balance como entrenador, reconoció que "debería haber empezado antes porque tuve posibilidad y, por distintas situaciones, no comenzó. En especial la decisión de irme a trabajar antes con Héctor Rivoira. Son años que se pierden y después no se recuperan. Si se puede, el entrenador debe nutrirse de una etapa anterior a ser entrenador por primera vez: en etapas inferiores y/o como un entrenador alterno. Ahora, estamos hablando de fútbol que es un deporte que, haciendo todo mal, vos podés ganar. Entonces, eso tira por tierra todo lo que te estoy diciendo".

Sobre tu paso por Sarmiento, recordó que "tuve la suerte de participar en el crecimiento deportivo del club. Cuando fui por segunda vez, Sarmiento estaba último en el torneo de la Primera B Metropolitana. Tras armar un plantel de jerarquía, logramos ascender. Luego en la B Nacional, terminamos detrás de grandes equipos como Gimnasia y Rosario Central, teniendo en cuenta que, cada vez que Sarmiento había ascendido, había descendido al año siguiente. Esa campaña quedó tapada porque después vino otro ascenso. Me queda la satisfacción de haber contribuido al crecimiento deportivo de Sarmiento. Hoy es un equipo muy respetado, algo que no era así cuando subimos nosotros!.

Con relación al liderazgo, resaltó que "es un tema que me apasiona. Estoy permanentemente analizando a los entrenadores y las conducciones. El paradigma de la conducción cambió porque el fútbol cambió. Ahora es necesario explicar los fundamentos de las decisiones y habilitar a que el futbolista consulte. El jugador valora que lo que vos decís se alinee con lo que haces: no poderoso con los débiles ni al revés. Todas esas situaciones generan un compromiso hacia el entrenador. La injusticia con un integrante del grupo, desmorona toda la confianza".