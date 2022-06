Retegui: "Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Rosario Central"

El Secretario de Deportes de la Ciudad dejó en claro que no podrá integrar el cuerpo técnico del Apache en Central. "Tengo una responsabilidad enorme", sostuvo. El Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos "Chapa" Retegui, aseguró hoy que "es incompatible" su función y "trabajar" con Carlos Tevez como ayudante de campo en Rosario Central, a la vez que dijo que "tiene una responsabilidad enorme" debido a que "muchas familias" dependen de él.

"Es incompatible mi función y trabajar con Carlos", señaló el funcionario porteño en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa, programa que se emite por Metro 95.1. A la vez que manifestó: "Estoy pensando en el hoy y en entregar mi informe de gestión".

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes", indicó.

Asimismo, añadió: "Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón. No hay más nada que explicar y no hay doble comando".

"Yo soy amigo personal de Tevez muy amigo de él y de la familia. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética", aseveró Retegui.

Al ser consultado sobre la posibilidad de alguna presión para no dejar su cargo sentenció: "Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades".