Yamil Garnier: "Me sentí como si hubiera vuelto a debutar en Primera"

El retorno a las canchas de Yamil Garnier, uno de los históricos del plantel de Sarmiento -y protagonista del ascenso a Primera División de enero de 2021-, fue una de las historias del triunfo clave del sábado pasado sobre Patronato de Paraná, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional, que le permitió al club juninense comenzar a afirmarse en su objetivo de permanecer en la elite del fútbol nacional.

El defensor, de 39 años, no veía acción desde la quinta fecha de la Copa de la Liga de 2021, en la derrota frente a Independiente. Luego, el Covid-19 y una lesión en la rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano lo fueron relegando de las canchas. En los últimos tiempos, volvió a la consideración del DT Israel Damonte y ocupó un lugar en el banco de suplentes. Pero recién el fin de semana último, en la victoria por 3 a 1 frente al cuadro dirigido por Facundo Sava, pudo ingresar unos minutos y sumar una nueva presencia con la camiseta del club de Junín.

En diálogo con Democracia, Garnier dejó sus reflexiones sobre la vuelta a la actividad y confesó que se sintió "como si hubiera vuelto a debutar" en el fútbol profesional. "Fue como si hubiese debutado nuevamente. Me sentí muy feliz, porque pasaron muchos meses sin jugar, pero sobre todo por el resultado que logramos contra un equipo muy complicado como Patronato", expresó Garnier.

El defensor entrerriano ingresó en el complemento, sobre el filo del final del tiempo reglamentario, en reemplazo del mediocampista Emiliano Méndez, para disputar los últimos minutos, ya cuando la victoria estaba encaminada. No obstante, ese breve lapso de tiempo le alcanzó para caer en la cuenta de que necesita más participación para recuperar el ritmo de competencia.

"Para mí fueron dos segundos, se hizo corto, pero está claro que el ritmo de los partidos se agarra con los partidos. Por más que entrene al ciento por ciento, el nivel futbolístico se agarra haciendo fútbol, por lo que espero poder seguir sumando minutos", reflexionó.

"Aportar desde donde toque"

Aun sin estar presente en el campo, Garnier se las ingenió para no pasar desapercibido en los últimos partidos en los que estuvo como suplente, ya sea a través de palabras de aliento a sus compañeros o también con indicaciones puntuales sobre situaciones del juego.

"Hoy sólo pienso en entrenar y estar a la par de mis compañeros"

"Trato de aportar lo que veo desde afuera y la experiencia acumulada en tantos años como profesional. Quizás, por mi personalidad tengo esa tendencia a salir a alentar o transmitir confianza a mis compañeros. Siempre trato dar lo mejor desde el lugar que toque", destacó Garnier, que además no pasó por alto las palabras de otros referentes del equipo, como Lisandro López, quien expresó públicamente el impacto anímico positivo que significó el retorno del capitán.

"Me reconforta y me llena el alma, porque quiere decir que algo bueno he hecho en tantos años de carrera. Siempre busco transmitirles buenos valores a mis compañeros, quizás no a Licha, que tiene la misma edad que yo y mucha más trayectoria, pero sí a los más jóvenes, para apoyarlos en sus carreras, sobre todo porque son buenas personas y merecen lo mejor", aseguró. En esa línea, desde su lugar de observador avezado del juego, resaltó el cambio de postura que logró el equipo en el duelo con Patronato, en la transición del final del primer tiempo al complemento, que le permitió llevarse la victoria.

"El rival también hizo méritos, porque propuso un partido difícil y por momentos jugó mejor que nosotros. En los últimos diez minutos del primer tiempo, cuando íbamos ganando, encontraron el empate con un golazo y después tuvieron la posibilidad de ponerse en ventaja con un penal (que falló el delantero Jonathan Herrera)", recordó. Y agregó: "Cuando terminó el primer tiempo, en el vestuario dijimos que teníamos otra oportunidad, que teníamos que salir a revertir la situación, pero necesitábamos cambiar la mentalidad, porque si seguíamos de la misma manera iba a ser muy difícil ganar".

El futuro

En la horas previas al inicio del campeonato, el mundo sarmientista se vio sacudido por la decisión de otro de los emblemas del plantel, Federico Vismara, de poner fin a su carrera deportiva.

En el caso de Garnier, contemporáneo de la Bruja, la línea de llegada parece estar todavía bastante lejos en el horizonte. "Hoy sólo pienso en seguir entrenando y dar el máximo para estar a la par de mis compañeros. Mientras me sienta con la vitalidad para seguir jugando, lo voy a seguir haciendo. Hoy lo siento así, pero también hay una realidad y es que tengo que poder estar a la altura de los chicos", comentó.

"Mientras mi cabeza quiera y mis piernas también, voy a continuar. Hoy no pienso en nada más que en el día a día y en redoblar esfuerzos para estar al nivel del fútbol argentino, que no es poca cosa", insistió, a la vez que confió en que el Verde tiene amplias posibilidades de evitar el descenso a la Primera Nacional y soñar con clasificar a una copa internacional. "Es el objetivo primordial y hay que seguir sumando partido a partido. Queda poco, que a la vez es mucho. La idea es salvarnos del descenso lo antes posible y quizás poder soñar con entrar en alguna copa", concluyó.

