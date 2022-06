Arsenal de Sarandí y Talleres de Córdoba abren la cuarta jornada

Arsenal, que no ganó en el torneo y necesita aumentar su promedio para el descenso, será local ante Talleres de Córdoba, que además compite en Copa Libertadores y en la Copa Argentina, en uno de los dos partidos de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se jugará esta tarde en el estadio Julio Grondona, en la localidad bonaerense de Sarandí, a partir de las 18 y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Arsenal perdió en el debut ante Boca y luego igualó ante Banfield y San Lorenzo, este último empate fue muy meritoria ya que estaba perdiendo en el Nuevo Gasómetro por 3 a 1 y logró el 3 a 3. El equipo que dirige Leonardo Carol Madelón se ubica 24to. en la tabla de promedios y no puede sentirse aliviado ya que supera apenas a cuatro equipos, de manera que si no suma se puede complicar.

Talleres suma tres puntos tras ganar en el debut ante Sarmiento (2 a 0) y viene de dos derrotas seguidas frente a Independiente y Newell´s, por lo tanto buscará reponerse para no quedar tan retrasado. La "T" visitará a Arsenal y luego tendrá una agenda cargada ya que jugará el miércoles próximo ante Chaco For Ever por los 16vos. de Copa Argentina; el 25 de junio recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Liga y el 29 y 6 de julio se medirá con Colón en los cruces eliminatorias de la Copa Libertadores.

La novedad en el equipo cordobés es el probable debut de Julio Buffarini en su regreso al club a los 33 años y luego de 12 de haberse marchado para jugar en Atlético Tucumán, Ferro, San Lorenzo, San Pablo, Boca y dos clubes españoles: Huesca y Cartagena, ambos de la segunda división. Buffarini podría ocupar el lateral derecho, así Gastón Benavídez pasaría a la zaga central en reemplazo del colombiano Rafael Pérez, expulsado ante "Ñuls".

Probables formaciones