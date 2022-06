Damonte: “El equipo volvió a tener ese ADN que nos llevó a sumar puntos en el torneo anterior”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo ante Argentinos Juniors, por 1 a 0, en el estadio Eva Perón.

El entrenador del Verde se mostró contento por volver a la victoria luego de cuatro partidos y cinco encuentros sin convertir goles.

“El equipo volvió a tener ese ADN que nos llevó a sumar una cantidad de puntos importantes en el torneo anterior”, aseguró.

“Estamos felices de volver al triunfo, lo necesitábamos más allá de lo que pasó en el campeonato pasado. Debíamos hacer un corte y lo dijimos en la previa de este partido, tenemos un grupo de nuevos jugadores y estoy contento por ellos, por la gente del club y los hinchas”, expresó.

Damonte dejó en claro la ventaja de jugar en condición de local, en el estadio Eva Perón y manifestó que “es un plus importante” y celebró haber terminado con la racha de cinco partidos oficiales sin victorias.

“Hacía algunos partidos que no podíamos ganar, que no podíamos marcar y hoy enfrentamos a un rival durísimo y volvimos a hacernos fuertes de local, con nuestra gente, los futbolistas dan un plus y eso es importante”, indicó.

Con respecto al análisis del partido, el entrenador del Verde destacó el nivel del equipo rival y sostuvo que Sarmiento realizó un buen trabajo defensivo.

“Tuvieron muchos remates de afuera del área y no tantas situaciones de mano a mano, el equipo defendió bien. Preferimos jugar con línea de cinco, con los tres centrales y en el mediocampo tener tres volantes que salten por fuera, de un lado Castro y del otro Quiroga. Creo que ellos intentaron y muy pocas veces pudieron conectar en esa zona”, explicó.

Damonte hizo referencia a los distintos jugadores del Verde que salieron lesionados del partido y comentó que esperarán a ver cómo se recuperan en las próximas horas para el encuentro con Estudiantes en La Plata.

“Tratamos de tener variantes. Veremos cómo recuperamos a los jugadores golpeados, hoy estoy feliz por el resultado pero tuvimos muchas lesiones y molestias. Sabíamos que este partido era muy exigente y cuando jugas de esa manera terminas con molestias y cortes. Veremos cómo recuperamos y en base a eso prepararemos el partido con Estudiantes”, concluyó.