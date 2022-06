Sorpresa: apareció Messi en un cumpleaños y no fue a ver a Newell's

La posible presencia de Lionel Messi en el partido entre Newell´s y San Lorenzo había generado expectativa e ilusión en el público rosarino, sin embargo, el astro argentino estuvo ausente pero si sorprendió con su figura en un cumpleaños infantil en el despertó un gran revuelo entre los más pequeños.

Ana Paula -protagonista de esta historia- dirige un grupo de animaciones llamado "Choke los 5" y en la tarde del jueves estaba junto a su grupo de trabajo en el cumpleaños infantil cuando los más niños que asistieron se le acercaron en masa y le advirtieron excitados: "¡Seño, seño, ¿viste quién está? Es Messi!".

"No entiendo cómo pasó pero tengo el teléfono estallado. Yo ni siquiera la subí en las redes de nuestro negocio", comentó la joven sobre la única foto que se sacaron con el capitán del seleccionado argentino.

El cumpleaños se trato de un hijo de Paula Roccuzzo, una de las hermanas de Antonela (esposa de Messi), que llegó hasta ella a través de una persona en común.

"Te soy sincera: nosotros fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro", comentó Ana Paula a TN.

Además, la animadora comentó que no se tomó ninguna medida al momento de resguardar la intimidad de la fiesta: "Ni condicionamientos ni requisitos, nada. Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia".

La joven, aún siendo consiente de que podía llegar estar la presencia de la Antonela Roccuzzo, jamás imagino que el astro argentino que milita en el París Saint Germain podría estar presente en la fiesta.

"Sabía que podía estar Antonela con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo. No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que él llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cualquier otro cumpleaños", agregó.

Por último se refirió al momento de tomar la fotografía: "Al final del evento le pedí permiso para sacarme una foto con él y accedió porque es una persona sumamente humilde y sencilla. Es más, Antonela sacó la foto. Me dijo 'yo les saco', y nosotros nos sacamos en grupo para no posar uno por uno. Él me dijo que sí y yo más que agradecida".