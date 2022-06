Newell’s y San Lorenzo igualaron sin goles en la apertura de la segunda fecha

Newell's y San Lorenzo empataron sin goles en un entretenido encuentro jugado anoche en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia, de Rosario, inaugurando la segunda fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El local sufrió la expulsión del zaguero Cristian Lema a los 16 minutos del complemento por una fuerte infracción sobre Jalil Elías.

Newell's controló durante mayor tiempo la pelota en la etapa inicial, aunque sólo llegó con un remate apenas alto del enganche Gullermo Balzi, a los 8 minutos. San Lorenzo, que eligió esperar en su campo con cinco defensores y cuatro volantes, cada vez que cortaba, buscaba el pelotazo largo al paraguayo Bareiro, pero no pateó al arco. Sin embargo, el equipo visitante tuvo una llegada clara a los 20 minutos cuando Martegani realizó un tiro libre pasado desde la derecha que picó en el área y al que no llegaron Hernández ni James, solos por el segundo palo. Cinco antes el capitán local, Pablo Pérez, salió lesionado.

San Lorenzo tuvo otra aproximación cuando Bareiro le ganó la pelota a Ditta por la izquierda del área, pero en vez de patear quiso enganchar y permitió el providencial cierre de Martín Luciano. Una de las polémicas del partido fue cuando Silva mandó un centro desde la izquierda que pegó en el brazo derecha de Lema, en un claro penal que el árbitro Silvio Trucco no se animó a sancionar, como así tampoco los jueces del VAR, a pesar de los insistentes reclamos del DT Rubén Insúa y sus colaboradores. El complemento le dio a Trucco la posibilidad de enmendar sus yerros del primer tiempo a través del VAR, en dos jugadas clave que podrían haber cambiado el desarrollo del partido.

A los 5 minutos, Francisco González picó por el medio, apareado con Gattoni, el arquero Torrico salvó su remate y el delantero cayó en el área, en una jugada en la que Trucco cobró penal y expulsó al zaguero visitante, pero en la que luego anuló ambas sanciones tras revisar la jugada a instancias del VAR. Y el segundo acierto de Trucco llegó a los 15 minutos cuando Lema le bajó la plancha derecha a Elías, al que le raspó la canilla izquierda y le pegó en el tobillo derecho, en una infracción que le costó la expulsión, también luego de revisar la jugada en el VAR.

El partido fue otro a partir de ahí porque Insúa no se animó a hacer un cambio ofensivo y solo hizo entrar al "Perrito" Barrios por Martegani y a Blandi por Bareiro, frente a un Newell's que intentó atacar empujado por un par de conmovedoras proyecciones del uruguayo Armando Méndez, por la derecha. San Lorenzo casi lo gana en el cuarto minuto de descuento tras un centro atrás de Barrios que Cerutti empalmó con una volea de derecha, muy cerca del ángulo superior derecho.

Y Newell's también casi se queda con la victoria un minutos más tarde cuando el ingresado Genaro Rossi le pegó un derechazo furibundo que Sebastián Torrico alcanzó a tocar y pegó en el poste izquierdo. Newell's y San Lorenzo estuvieron hasta el descuento no muy lejos de ganar un partido extraño, en el que los hinchas locales se quedaron con las ganas de recibir la visita del hijo pródigo, Lionel Messi (fue invitado por las autoridades del club local pero no asistió), y que tuvo emociones por un penal no cobrado a San Lorenzo en el primer tiempo, que fue, y otro anulado a Newell's, que no había sido, en el complemento.