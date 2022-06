El plantel de Sarmiento realiza una práctica de fútbol y Damonte comienza a definir el equipo

Ayer, volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, en el predio del Centro de Alto Rendimiento y preparando el partido de este sábado ante Argentinos Juniors, a jugarse en el estadio Eva Perón de nuestra ciudad desde las 18. Será por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2022 con arbitraje de Andrés Merlos, luego que el Verde debutara perdiendo el pasado domingo 2 a 0 en la visita a Talleres de Córdoba.

El entrenador Israel Damonte comandó la sesión y hoy, el DT dispondrá una práctica de fútbol, para comenzar a definir el equipo titular que recibirá los "bichitos rojos" de La Paternal.

El CAS no podrá contar con el zaguero central Federico Anduezza, expulsado en Córdoba y se espera la llegada a Junín y firma del contrato de lateral izquierdo Franco Quinteros (proviene de Banfield), quien podría ser titular como "3", pasando Federico Rassmussen como segundo zaguero central, por Anduezza. Además, ya fue habilitado el experimentado volante ofensivo Lucas "Pata" Castro, quien podría ingresar en lugar de Yair Arismendi, lesionado frente a Talleres, y en ataque, podría volver a ser titular el goleador y capitán del equipo, Jonatan Torres, no descartándose algún cambio más a realizar por Damonte, teniendo en cuenta la mal tarea de Sarmiento en "La Docta".

Amplia derrota para la reserva

Con dos goles de Matías Perelló y los restantes de Santiago Montiel y del ingresado Ezequiel Caballero, Argentinos Juniors superó ayer 4 a 1 en Reserva a Sarmiento de Junín, cuyo descuento anotó Joel Torres.

Los de nuestra ciudad, dirigidos por Martín Funes, habían debutado empatando como locales 1 a 1 (gol de Joaquín Gho, de penal) ante Talleres de Córdoba y por la segunda fecha, ayer perdieron sin atenuantes frente a los de la Paternal, superiores a lo largo del encuentro.

Los equipos formaron de esta manera:

-Argentinos Jrs.: Lucas Alegre; Kevin Coronel, Román Riquelme, Dardo Torres y Santiago Montiel; Juan José Cardozo, Lucas Gómez, Bruno Guelfi; Fernando Álvarez (Ezequiel Caballero), Matías Perelló y Mateo Díaz Chávez. DT: Cristian Zermatten.

-Sarmiento: Joaquín Cabrera; Fernando Godoy (Tomás Bacas), Julián Venticinco, Carlos Moyano, Lisandro Focareta y Danilo Actis (Joel Morán); Joaquín Gho, Valentino Vitetta (Lucas Roldán), Lisandro Focareta, Joel Torres y Tomás Giacobini (Juan Cuto). DT: Martín Funes.

En otros partidos, Racing superó ayer a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza por 1 a 0 como local. Patricio Tanda marcó el único gol del partido a través de una pelota parada, en la que la empujó a la red tras la falla de un defensor mendocino en el primer palo. El conjunto de Juan Ramón Fleita suma ahora seis puntos y se mantiene como líder de la categoría, mientras que otros resultados de ayer fueron éstos: Unión de Santa Fe 1 vs. Colón de Santa Fe 1, en el clásico; Platense 1 vs. Vélez Sarsfield 1; Barracas Central 1 vs. Tigre 2 y Banfield 0 vs. Arsenal de Sarandí 2.

El programa restante es el siguiente:

-Hoy: San Lorenzo - Newell's; Boca Jrs. - Central Córdoba; Atlético Tucumán - River Plate y Talleres - Independiente.

-Mañana: Estudiantes de La Plata - Aldosivi; Defensa y Jutricia - Lanús; Rosario Central - Huracán; y Patronato de Paraná - Gimnasia y Esgrima La Plata.

-Posiciones: Racing y Arsenal 6 puntos; Argentinos, Unión y Vélez 4; Tigre, Central Córdoba (Santiago del Estero), Gimnasia, River, Godoy Cruz, Newell's y San Lorenzo 3; Colón 2; Aldosivi, A. Tucumán, Lanús, Rosario Central, SARMIENTO DE JUNÍN, Platense y Talleres (Córdoba) 1; Patronato, Banfield, Independiente, Barracas Central, Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes y Huracán 0.