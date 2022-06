Boca venció a Ferro Carril Oeste y se clasificó a los octavos de final

Boca Juniors, campeón vigente, se clasificó a octavos de final de la Copa Argentina, al vencer ayer 1 a 0 en La Rioja a Ferro Carril Oeste, equipo de la Primera Nacional. El único gol del encuentro, jugado ante una multitud en el estadio “Carlos Mercado Luna” fue anotado por el delantero colombiano Sebastián Villa a los 32’ del segundo tiempo. Los dirigidos por Sebastián Battaglia mostraron dos caras: en el primer tiempo volvieron a ser aquel equipo de hace dos meses que no jugaba bien y que provocaba cuestionamientos al entrenador.

En la segunda etapa, en cambio, y aun sin tener un gran nivel, el equipo mostró otra actitud, dominó las acciones y creó las situaciones en ofensiva como para merecer la victoria. En ese período, aprovechó también el decaimiento físico de su rival y el crecimiento en el medio del juvenil Alan Varela, que sin jugar como en los últimos partidos fue uno de los pocos claros en ese sector de la cancha.

Otra vez, como en los últimos tiempos, el desequilibrante de Boca fue Villa, como si en cancha no sintiera su difícil situación personal con la justicia. El extremo, con sus desbordes, fue peligro permanente en una delantera que sintió la ausencia de Darío Benedetto, porque no jugó bien su reemplazante, Luis Vázquez. El "Pipa" no jugo por decisión del técnico por haber faltado junto a Marcos Rojo a la práctica del último domingo. El otro sostén del triunfo fue el buen momento de Agustín Rossi, que sobre el final atajó un remate muy difícil a quemarropa de Agustín Arena que pudo haber sido el empate de Ferro.

En la primera etapa los de Caballito, como si hubiesen querido desempolvar aquellos "viejos pergaminos" de su época dorada de los comienzos de los ochenta, le jugaron de igual a igual al último campeón.

Sus mayores virtudes eran la movilidad de Walter Núñez, la pausa y creación de Mosca y las subidas por los costados de Ruiz Gómez por la derecha y Giaccone por la izquierda. Ahí desnudaron las falencias de los de Battaglia, especialmente en la mitad de la cancha, que sólo contaban con la habilidad y rapidez de Villa más las proyecciones de Frank Fabra como arma ofensiva.

Exequiel Zeballos, que ingresó de titular de manera inesperada porque Eduardo Salvio en el calentamiento se resintió de una molestia en el isquiotibial derecho y fue al banco, no gravitó en ese primer tiempo. Giaccone lo tuvo dos veces. A los 18’, lanzado por la izquierda del ataque, ejecutó un fuerte remate que Rossi desvió con esfuerzo al corner; y después sacó un remate que pegó en el travesaño cuando Rossi estaba vencido tras conectar un centro pasado de Ruiz Gómez bien habilitado por Mosca. Recién a los 39’ Boca tuvo una buena llegada, tras un desborde del colombiano Fabra, que tiró un centro, la pelota fue hacia el arco y Miño con los puños la mandó al córner.

Pero en la parte final Boca mostró su "chapa" de equipo de Primera, puso las cosas en orden y consiguió una victoria más para seguir su carrera victoriosa de estos últimos tiempos. Ahora seguirán su camino. Boca será visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo a las 20.30 por la segunda fecha de la Liga Profesional. Ferro, por su parte, lo hará de local ante Atlanta el martes desde las 21.10 por la 19na. fecha de la Primera Nacional.