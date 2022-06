Sarmiento no pudo con Talleres y se llevó una derrota en el debut

Sarmiento perdió esta tarde en el Estadio Mario Kempes, frenta a Talleres de Córdoba, 2 a 0 por la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Verde caía ya desde los 7 minutos del primer tiempo, con gol de Federico Girotti, en el debut en el campeonato en el que se definirá su permanencia en Primera División. Sobre los 36 del complemento, el colombiano Rafael Pérez sentenció la historia.

El conjunto de Israel Damonte sufrió frente a la presión de los mediocampistas de la "T" y no encontró los caminos para vulnerar a la defensa cordobesa. El cuadro juninense presentó varios cambios con respecto al once titular que terminó jugando la pasada Copa de la Liga. El entrenador se inclinó por el ingreso de Sebastián Meza en el arco, en lugar de Josué Ayala, y también sorprendió con la inclusión de David Gallardo en el mediocampo, jugador que no tuvo minutos el semestre pasado.

En el ataque, finalmente Jonatan Torres no fue titular y recién ingresó en el complemento. En su lugar, entró Lisandro López, aunque en una posición más retrasado, para dejar el frente ofensivo a Javier Toledo.

En el complemento, con la necesidad de buscar el empate, Damonte envió a la cancha a Torres, Guido Mainero y Fedrico Paradela. Sin embargo, fue el local el que tuvo las más claras en el inicio, siempre atacando sobre el costado derecho, a espaldas de Rasmussen.

Así, una combinación entre Godoy y Esquivel casi termina en el segundo, hacia los 10 minutos, pero Gastón Sauro cerró justo a tiempo para enviar la pelota al córner.

Recién pasados los 25 minutos, el Verde comenzó a llevar peligro al arco de Guido Herrera. Talleres se fue retrasando y creció la injerencia de Torres en el partido. El anfitrión había sido más, pero no liquidaba el encuentro.

A los 36, con Sarmiento desbalanceado en defensa, Talleres encontró el segundo. Llegó el remate del ingresado Garro, rebote hacia el centro de Meza, y anticipó de cabeza Rafael Pérez, para anotar el gol.

Fue el final y una dura derrota para el Verde, la cuarta consecutiva, contabilizando la pasada Copa de la Liga y la Copa Argentina. Ahora, Sarmiento recibirá el próximo sábado a Argentinos Juniors, en el Eva Perón.

Síntesis: Talleres de Córdoba 2 - Sarmiento (Junín) 0

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Santiago Toloza; Matías Godoy, Michael Santos, Matías Esquivel y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Sarmiento de Junín: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza, Federico Rasmussen; Yair Arismendi, David Gallardo, Emiliano Méndez, Julián Brea; Javier Toledo y Lisandro López. DT: Israel Damonte.

Gol en el primer tiempo: 7m Girotti (T). Gol en el segundo tiempo: 37m Enzo Díaz (T).

Cambio en el primer tiempo: 38m Sergio Quiroga por Arismendi (S). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Fernando Juárez por Toloza (T); 16m Federico Paradela por L.López (S), Jonathan Torres por Toledo (S) y Guido Mainero por Brea (S); 18m Rodrigo Garro por Esquivel (T) y Ángelo Martino por Godoy (T); 32m Julián Malatini por Santos (T); 33m Luciano Gondou por Federico Rasmussen (S); 41m Leandro Espejo por Benavidez (T). Incidencia en el segundo tiempo: 40m expulsado Andueza (S). Estadio: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Yaél Falcón Pérez.