Correlato entre juego y resultados: el desafío de Talleres en la Liga Profesional

Comienza un nuevo torneo y las ilusiones se renuevan. Atrás quedó el primer semestre, los resultados del torneo Socios.com y la coronación de Boca Juniors. Se abarajó y se dio de nuevo.

A tal punto la renovación deportiva que se hizo un nuevo sorteo. Por ello, en el marco de la nueva programación para el segundo semestre, la T y el Verde iniciarán la nueva competencia de la misma forma que lo concluyeron a mediados de mayo: enfrentándose en Córdoba.

Si bien aquella vez hubo poco en juego para ambos, ya que, estaban alejados de la zona de clasificación y el encuentro, de alguna forma era para completar el cronograma, hoy tienen el desafío de comenzar en lo más arriba de la tabla de posiciones y comenzar a cosechar confianza a base de resultados.

Precisamente ese es el gran desafío del conjunto cordobés para esta Liga Profesional, a la que pareciera dedicarle menor importancia que las contiendas internacionales.

Sin embargo, hoy ante el Verde, Talleres saldría a la cancha con un equipo muy similar al que jugó el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, casi heroicamente, debido a que no brilló por su rendimiento, logró meterse en los octavos de final: finalizó segundo en el Grupo "H" con el 1-0 ante Católica de Chile.

De esta forma, y con la mira puesta en la triple competencia que tendrá de aquí a fin de año, el plantel de Talleres retomó las prácticas el pasado martes por la mañana pensando en el Verde.

Con algunas bajas, como Juan Ignacio Méndez, quien no renovará su contrato, la de Héctor Fértoli por una lesión intercosta y Matías Godoy (no está en plenitud y si no llega en condiciones será reemplazado por el Chino Matías Esquivel), el DT portugués tuvo que rearmar el 11.

Asimismo, no concentró Diego Valoyes, quien faltó al entrenamiento del jueves y tramita su pase a otro club, probablemente del exterior. Otro que podría emigrar es el zaguero Ramiro González Hernández, en los planes de Ariel Holan para Universidad Católica de Chile.

Por todo ello, la alineación titular de hoy sería con Alan Aguerre; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Toloza; Godoy, Michael Santos y Rodrigo Garro; Federico Girotti.

Estado del actual plantel

Pensando en los exigentes compromisos que se le avecinan, la dirigencia albiazul sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para el plantel que comanda Pedro Caixinha.

El DT portugués asumió con 38 jugadores y ahora, que arrancará la temporada y tomará parte de la formación del plantel, trabajará con un grupo de 28 futbolistas. Ya se fueron Juan Cruz Esquivel, Carlos Villalba (ambos a Platense) y se le busca club a Christian Oliva, Francis Mac Allister, Ignacio Lago (sumó 173 minutos en cinco partidos de la Copa de la Liga Profesional, tras su vuelta de Tlaxcala de México), Francisco Álvarez (240 partidos en 5 partidos del torneo local para el central que vino de San Martín de San Juan), Federico Torres (estuvo en 7 partidos, dos como titular), Tomás Cavanagh, Christian Ojeda (también volvió de México y no jugó esta temporada), Catriel Sánchez (rescindió en Estudiantes de Caseros y volvió al club) y Exequiel Beltramone (otro que no tuvo minutos tras la vuelta del Tlaxcala).

Por otro lado, vale recordar que el mercado ya está abierto y Talleres busca dos defensores, dos volantes y un delantero. Ya hizo gestiones por el inglés Josh Windass (piden más de 1,2 millón de dólares para dejarlo salir del Sheffield de la tercera división de Inglaterra), Julio Buffarini, lavier Pastore, Gabriel Florentin (Argentinos Juniors), Lisandro López (Xolos), Augusto Schott (Talleres activó la clásula de repesca, pero lo cedió a Colón), Rodrigo Aliendro (Colón), Agustín Almedra (Boca), Franco Cristaldo, Santiago Hezze y Omar Cabral (Huracán), entre otros.

Nombres de notoriedad a nivel nacional que buscarán jerarquizar el plantel, pese a que, aún, no ha habido muchos avances.

Saldo del torneo anterior

En lo que fue la anterior edición del torneo, en la Copa de la Liga Profesional, la T finalizó en la posición número 12, tan solo un punto por encima de Platense y Patronato.

Tal como lo expusieron a este medio quienes cubren el día a día de Talleres, el equipo no mostró su mejor cara en el torneo doméstico y presentó dificultades para sumar de a tres.

En un diálogo con Democracia, el periodista cordobés Ignacio Castellano, dedicado a cubrir el deporte de la provincia para el canal televisivo Showsport y el Canal C, definió al presente del equipo como “malo” y enfatizó en el objetivo de cara a este segundo semestre: “Sacar puntos para clasificar a alguna competición internacional”.

En tal sentido, de 14 partidos disputados: ganó 3, empató 2 y perdió 9. Uno de esos tres partidos en los que sumó un triunfo fue, precisamente, ante el Verde.

La estadística se vuelve más crítica cuando uno mira los saldos de goles: a favor tuvo 9 y en contra 21, con un restante negativo de -12.

Pese a ello, otro detalle fue que Sarmiento no le pudo convertir, ya que la T se impuso por la mínima diferencia en ese cierre de campeonato.

En lo que ha sido la performance en Córdoba, la T registró tres victorias, tres derrotas y un empate. La última vez que se vio superado en condición de local fue el 9 de abril cuando cayó en la goleado por 5-1 ante Defensa y Justicia.

Por ello, en la vigente competencia el desafío será encontrar ese correlato entre rendimiento y resultados, que se traduzcan en victorias para hacer un buen colchón de puntos y escalar en la tabla de promedios de cara a futuras clasificaciones (hoy está a 10 puntos debido a los escasos 11 puntos que hizo en Copa de la Liga Profesional).