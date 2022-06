Sarmiento campeón de Reserva: a un año de la tarde más gloriosa para el fútbol de Junín

La tarde del 2 de junio de 2021 quedó grabada para siempre en la mente y el corazón de hinchas y simpatizantes de Sarmiento. En un contexto en el que la angustia y la tristeza por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 seguían golpeando con fuerza a la comunidad, una generación de jóvenes futbolistas logró transmitir un instante de alegría al pueblo sarmientista, al adjudicarse el título de la Copa de la Liga de la división Reserva, tras vencer a Boca en la gran final disputada en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.

El equipo dirigido por Martín Funes había logrado clasificarse entre los cuatro primeros de la Zona A del certamen. En los cuartos de final, venció a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona; luego, en semifinales, superó a River Plate en el Rivercamp de Ezeiza; y, finalmente, en la definición consiguió derrotar al Xeneize conducido por Sebastián Battaglia, actual entrenador del plantel profesional de La Ribera. "Garra, humildad y juego"

Las cosas no habían comenzado bien para el Verde en aquella final. Boca se adelantó en el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, con gol de cabeza de Exequiel Zeballos, y siguió dominando las acciones, hasta el descanso del entretiempo. Los de Funes no encontraban los caminos, pero, en el complemento, Julián Brea empató a los 21, y luego, a los 34, un tiro de esquina de Federico Paradela terminó metiéndose junto al palo izquierdo del arquero García.

El Xeneize intentó desesperadamente buscar el empate, pero entonces apareció la jerarquía del arquero linqueño Joaquín Cabrera para impedirlo y asegurar el trofeo para el cuadro de Junín.

Un logro histórico que coronaba un semestre de gloria para el club, luego del ascenso a la Liga Profesional, que se había hecho realidad meses antes, con el triunfo en la final de la Primera Nacional frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El recuerdo de los campeones

Lisandro Focareta se desempeñó como volante central en el equipo campeón y hoy, a un año de la conquista, la vive como "un recuerdo hermoso".

"Para nosotros fue algo único y ya se cumplió un año. Se armó un gran equipo y lo fuimos demostrando partido a partido. Con el correr del campeonato se veía que estábamos cada vez más fuertes", expresó, en diálogo con Democracia.

"Fuimos un equipo con humildad, garra y buen juego".

Al hablar de la previa de la final, pese a que en los papeles Boca parecía el favorito, aseguró que Sarmiento estuvo lejos de verse intimidado. "Veníamos teniendo buenos resultados contra los equipos grandes. Con Boca empatamos en la fase de grupos, cuando nos tocó enfrentarlos, y veníamos de eliminar a Argentinos y a River. Y afortunadamente, a la final la sacamos adelante de la mejor manera", reflexionó Focareta, quien no dudó a la hora de definir en tres conceptos a aquel plantel que dio la vuelta olímpica: "Fuimos un equipo con humildad, garra y buen juego".

Otro de los puntos altos de aquel plantel fue el defensor villeguense Juan Antonini, hoy a préstamo en el Coruxo de España. Pese a que sufrió una grave lesión en la semifinal ante River, que le impidió estar en el duelo decisivo, guarda los mejores recuerdos de la consagración. "Fue muy importante, tuvimos un gran grupo, un gran equipo y se veía en la cancha que cuando estábamos bien podíamos ganarle a cualquiera", afirmó, en diálogo con Democracia.

"Se veía en la cancha que, cuando estábamos bien, podíamos ganarle a cualquiera".

"Me quedó la espina de no haber podido jugar por la lesión, pero más allá de eso me quedo con el gran campeonato que hicimos. Fue un campeonato muy difícil y lo pudimos ganar enfrentando a los Grandes del fútbol argentino y de la división, por eso creo que el mérito fue doble", insistió.

También conserva gratas memorias del acontecimiento el mediocampista Erik Lescano, actualmente a préstamo en Ferro de General Pico, en donde suma minutos en el Torneo Federal A. Sin embargo, el presente no le impide olvidarse de aquel momento de gloria. "Fue algo muy importante para Sarmiento y es un orgullo haber quedado en la historia del club. Fue una satisfacción haber podido darle a nuestra gente una alegría, en un momento muy difícil como fue la pandemia", destacó Lescano a Democracia.

"Es difícil que se repita, pero no imposible, porque Sarmiento sigue formando buenos jugadores".

El hecho de haber dejado en el camino a Argentinos, River y Boca, para Lescano, realza la magnitud de la conquista, que, desde su mirada, parece "difícil de repetir, pero no imposible". "Les ganamos a las tres mejores Reservas del país. Fue histórico y muy difícil que vuelva a pasar, pero no imposible, porque Sarmiento sigue formando buenos jugadores y tranquilamente puede ilusionarse con volver a pelear un título como el del año pasado", aseguró.

