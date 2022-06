Tras la Finalisima, Messi advirtió que la Argentina está "para pelearle a cualquiera"

El astro argentino Lionel Messi aseguró que la Selección que comanda Lionel Scaloni "está para pelearle a cualquiera" de cara al Mundial de Qatar, luego de vencer 3 a 0 a Italia en "una final hermosa" en Londres.

"Fue una final hermosa, estaba lleno de argentinos. Sabíamos que iba a ser un lindo partido, un lindo escenario para poder ser campeones. El primer tiempo se nos complicó un poquito porque no le podíamos encontrar la vuelta a Jorginho, pero a raíz del primer gol cambió y lo manejamos de otra manera", analizó Messi en el estadio Wembley.

Y agregó: "Tenía ganas de poder hacer un gol, sobre todo cuando veía que el partido estaba controlado, que Italia prácticamente no generó nada. Viene cada vez creciendo más este grupo, tuvimos diez días de trabajo muy buenos para seguir mejorando lo que ya tenemos".

En esa línea, continuó sobre la Finalissima: "Es una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa, con los pies en el suelo y con humildad, pero estamos para pelearle a cualquiera. Hoy fue una linda prueba contra una gran Selección".

"Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerzas de donde no tenemos porque sabemos que es el camino. Este grupo hizo todo de esta manera, hoy no se puede dar ventajas porque los detalles pueden definir un partido. Me encontré bien, por momentos cansado, pero nos ayudamos dentro de la cancha", manifestó la "Pulga" sobre su desempeño en el duelo.

En cuanto al invicto, expresó: "Está bueno acostumbrarse a ganar y esta Selección lleva muchos partidos sin perder. Es un plus, hay que seguir creciendo que es lo que buscamos".

En tanto, insistió sobre el choque con el seleccionado italiano: "Creo que la Argentina hizo un gran segundo tiempo, supo mover la pelota, jugar con el resultado y la desesperación de ellos para encontrar espacios".

"Tenemos que seguir intentando crecer para llegar de la mejor manera al primer partido del Mundial. Este es el camino, lo tenemos claro. Ojalá lleguemos bien, estamos con mucha ilusión", cerró el capitán albiceleste.