Lo que dejó el festejo del aniversario de los 100 años del Club Atlético Ambos Mundos

El Club Atlético Ambos Mundos arribó el pasado 22 de mayo a sus primeros 100 años de vida institucional.

La institución presidida por Daniel "Keto" Barco cumplió 100 años de la mano de un presente que lo encuentra con nuevas obras de infraestructura inauguradas en su predio de calle Córdoba y con participación estable en los campeonatos de la Liga Deportiva del Oeste.

Con motivo de la celebración del acontecimiento, entidad realizó una cena-show y un emotivo acto, con reconocimientos a figuras destacadas del club Tricolor, cuyo punto más alto fue la denominación del con el nombre de "Profesor Edgar Aramburu".

En diálogo con Democracia, diferentes figuras del club expresaron sus emociones sobre lo que dejaron los festejos del centenario. Edgar Aramburu se mostró conmovido por “semejante reconocimiento” y agradeció la posibilidad de ver su nombre impreso en el pórtico de ingreso a la cancha “Agradezco a todos los que pasaron por la institución, dirigentes, ex jugadores, entrenadores y no me van a alcanzar los años para devolverle al club lo que me dio. Viví un momento de mucha emoción”, aseguró.

Al recordar el día que se enteró que el campo de deportes iba a llevar su nombre, el profesor destacó: “Pasé mucho tiempo dentro del club y me enseñaron muchísimas cosas. Estoy eternamente agradecido por ser parte de estos 100 años”.

Consagraciones

En los últimos años, Ambos Mundos también vivió momentos importantes a nivel deportivo, como la consagración en el Torneo Nocturno 2020 de la Liga Deportiva del Oeste, de la mano de Carlos "Lagarto" González como entrenador.

Precisamente, el ahora ex director técnico del primer equipo del Tricolor fue uno de los reconocidos, con la colocación de su nombre en el vestuario local, en el acto del pasado 17 de abril que realizó en el campo de deportes, días antes de la llegada del centenario.

“Me sorprendió porque no esperaba tan lindo reconocimiento. No solo es a mí sino que va para un montón de personas que me ayudaron para que la renovación de los vestuarios sea posible, y parte de la utilería también. Es algo que nos pone muy contentos a todos los que hemos pasado por ahí durante tantos años y que hoy estén en las condiciones que están es realmente es muy agradable”, expresó, en comunicación con Democracia.

A su vez, González dio detalles de cómo se enteró de que el vestuario local iba a llevar una plaqueta con su nombre. "Las personas que integran la comisión me lo comunicaron por mensaje y simplemente lo agradecí, como corresponde”, manifestó.

Además, “Lagar” es una persona identificada con los colores de la institución y vivió los 100 años de manera especial por su trayectoria dentro del club.

“Fue un momento lindo e importante, hubo muchas sensaciones encontradas. Quizás me hubiera gustado ver a más gente con la que compartí, creo que el título más importante de la historia del club, que fue en el 2008 y más personas del último campeonato, el de 2020. El momento más emotivo fue el recordatorio a Rodolfo Pesaresi. Deseo que el club prospere y continúe creciendo de la mejor manera”, concluyó.

Para el recuerdo

En el mismo acto, se realizó también la presentación de una cabina de periodistas con el nombre del fallecido “Ricardo Alberto Cano”. Fue su hijo, Daniel Cano, quien ofició de testigo del reconocimiento.

“No tengo nada de que quejarme de lo que pasé con mi papá. A los 4 años ya era la mascota del club. Fue todo una vida asociada al club y por eso es que yo en cierto modo, debo devolverle algo. Escribo cosas viejas del club desde hace seis años hasta la actualidad”, recordó.

Cano aseguró que desde hace varios años se dedica a escribir todos los hechos relacionados al Tricolor y guarda información de los primeros años de vida de la institución.

“Lo viví con mucha emoción porque además ayudé a recopilar mucha información histórica del club. Somos de una generación de fines de los 50, y tenemos muchas cosas pensadas para el año del Centenario”, reflexionó.

Además, Cano forma parte de la Comisión actual e indicó algunas obras puntuales que tienen prevista para los próximos años.

“En los últimos 15 años se trató de avanzar con obras, con otras edificaciones, como por ejemplo ponerle la luz a la cancha. Buscaremos mejorar el campo de juego, trataremos de conseguir el riego automático y Ambos Mundos necesita de un lugar para el socio o alguna tribuna”, finalizó, al con la convicción de que el centenario encontró al club con el deseo intacto de seguir creciendo.