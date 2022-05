Sarmiento debutará ante Talleres en el Torneo de la Liga Profesional

Sarmiento debutará como visitante frente a Talleres de Córdoba en el Torneo de la Liga Profesional, que comenzará el viernes 3 de junio.

Así quedó establecido tras la definición del fixture del certamen, que definirá además la permanencia de Sarmiento en Primera División.

Talleres fue el último rival del Verde en la pasada Copa de la Liga, y fue triunfo para la T en el Estadio Mario Kempes. Ahora, el encuentro se repetirá en la primera jornada del nuevo torneo.

Fecha 1

Unión-Tigre

Barracas Central-Central Córdoba

Boca-Arsenal

Banfield-Newell’s

San Lorenzo-Independiente

Talleres-Sarmiento

Argentinos-Aldosivi

Estudiantes-Gimnasia

Patronato-Vélez

Platense-Godoy Cruz

Racing-Huracán

Rosario Central-Lanús

Defensa y Justicia-River

Atlético Tucumán-Colón

El fixture completo de Sarmiento

Fecha 1: visitante vs Talleres

Fecha 2 local vs Argentinos Jrs

Fecha 3: visitante vs Estudiantes (LP)

Fecha 4: local vs Patronato

Fecha 5: visitante vs Platense

Fecha 6: local vs Racing

Fecha 7: visitante vs Sarmiento

Fecha 8: local vs Defensa y Justicia

Fecha 9 : visitante vs Atlético Tucumán

Fecha 10: local vs Colón

Fecha 11: visitante vs Sarmiento

Fecha 12: local vs Lanús

Fecha 13: local vs Huracán

Fecha 14: visitante vs Godoy Cruz

Fecha 15: visitante vs Vélez

Fecha 16: local vs Gimnasia (LP)

Fecha 17: local vs Aldosivi

Fecha 18: visitante vs Unión

Fecha 19: local vs Independiente

Fecha 20: visitante vs Newell's

Fecha 21: local vs Arsenal

Fecha 22: visitante vs Central Córdoba

Fecha 23: local vs Tigre

Fecha 24: visitante vs Barracas Central

Fecha 25: local vs Boca

Fecha 26: local vs San Lorenzo

Fecha 27: visitante vs Banfield