Josué Ayala: "Tenemos posibilidades de clasificar a una copa internacional"

Sarmiento transita su primera semana de preparación para el próximo Torneo de la Liga Profesional, con el objetivo primordial de escaparle al descenso, pero con la ilusión de pelear en los puestos de arriba de la tabla de posiciones. En diálogo con Democracia, el arquero del Verde, Josué Ayala, habló de lo que dejó la participación del equipo juninense en la pasada Copa de la Liga, en la que logró 21 puntos, que lo permitieron salir transitoriamente de la zona baja del promedio, y aseguró que el plantel se entusiasma incluso con estar en la conversación de la clasificación a las copas internacionales del año que viene.

"Arrancamos con muchas ganas. Fue un receso corto, pero sirvió para descansar y analizar lo hecho hasta el momento. Son dos campeonatos distintos, el que se jugó y el que se está por jugar, el objetivo principal está de acá a octubre", aseguró Ayala. "Estamos en una buena posición, sentimos que si podemos pelear en los puestos de arriba e incluso luchar por entrar en una copa, seguramente vamos a alejarnos del tema del descenso. Mantener la categoría es lo más importante, pero va de la mano, por qué no, con entrar a una copa", sostuvo el guardameta, de 33 años, quien insistió en que "las chances están" y no descarta que el conjunto dirigido por Israel Damonte pueda anotarse en alguno de los certámenes continentales, en la temporada 2023.

"Creo que sí, tenemos posibilidades. Arrancamos todos desde cero y sumamos muchos puntos en el primer semestre como para soñar con lograrlo. El plantel se va modificando con respecto al torneo pasado, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para estar arriba", insistió.

"Balance positivo"

Ayala desembarcó en Junín ya iniciada la Copa de la Liga Profesional y tras la salida de Manuel Vicentini, quien emigró a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, apenas llevaba un puñado de días en la ciudad cuando le tocó saltar a la cancha, en la cuarta fecha frente a Unión de Santa Fe (triunfo 2 a 1), por la grave lesión de Lucas Acosta. A partir de allí, se adueñó de los tres palos y consideró que el saldo de su actuación terminó siendo "positivo", al cierre del primer semestre.

"Me sentí bien en el balance general, fui mejorando en las distintas facetas del juego, tuve partidos buenos, otros regulares y unos pocos en los que no quedé del todo conforme, pero es algo normal a lo largo de campeonato", reflexionó el guardameta surgido de las inferiores de Boca Juniors. "Tuve la posibilidad de participar de la mayoría de los encuentros, aunque soy consciente de que me tocó entrar por la lesión de un compañero", agregó Ayala, sin dejar de lamentar el bajón futbolístico del equipo en los tres últimos partidos del calendario, frente a River (0-7), Flandria (0-2, por Copa Argentina) y Talleres de Córdoba (0-1).

En esa línea, valoró la oportunidad que encontró en Sarmiento, luego de haber quedado relegado en la consideración en Rosario Central, su anterior club, durante la etapa de Cristian "Kily" González como entrenador. "Tengo la experiencia de estar desde hace varios compitiendo, muchas veces me ha tocado esperar la oportunidad, pelearla e irme a distintos lugares buscando la chance. Es un puesto muy competitivo, por lo general, somos cuatro compañeros en un plantel y en la mayoría de los partidos ataja uno solo", concluyó.

