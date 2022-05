Un gigante de Europa espera contar en su plantel a Lisandro Martínez

Lisandro Martínez, defensor de la Selección argentina y el Ajax de Países Bajos, es seguido de cerca por el Manchester United para la próxima temporada. El poderoso club inglés presentó como entrenador a Erik ten Hag, quien ya tuvo al futbolista en su paso por el elenco neerlandés.

El DT está decidido y quiere al jugador argentino, que viene de consagrarse campeón de la Eredivisie. Busca darle protagonismo a un equipo que en la próxima temporada no disputará la Champions League y que desea retornar a los primeros planos.

Martínez tiene contrato con el Ajax hasta junio de 2025 y, según la prensa británica, en caso de llegar a un futuro acuerdo, los ingleses deberían desembolsar una oferta no menor a los 30.000.000 de euros para llevárselo al Manchester United.

Por otra parte, ten Hag apuntó su mira a otros dos jugadores del elenco nacional que comanda Lionel Scaloni: Marcos Acuña y Lautaro Martínez. El actual futbolista del Sevilla de España encajaría perfecto en los planes del entrenador del conjunto de Inglaterra ya que dio a conocer que Luke Shaw y Alex Telles no son de su agrado.

Sin embargo, la salida del argentino del club español no será sencilla debido a que tiene contrato hasta mitad de 2025 y es una pieza clave del equipo sevillano, por lo cual, de no llegar una oferta tentadora, no será viable su transferencia.

En tanto, por el delantero Lautaro Martínez ya habrían ofertado 50 millones de euros más la ficha del atacante francés Anthony Martial, para que el ex Racing se sume al elenco que milita en la Premier League.