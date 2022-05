Gonzalo Bettini: "Vamos por el buen camino, pero no podemos dormirnos"

Sarmiento retornará esta tarde a los entrenamientos, luego del breve receso tras la Copa de la Liga Profesional, ya con la mente puesta en la preparación para el inicio del próximo campeonato, el fin de semana del 5 de junio, en el que el club de Junín se jugará la permanencia en Primera División.

En diálogo con Democracia, el lateral derecho del Verde, Gonzalo Bettini, aseguró que el plantel encara la segunda parte de la temporada "con mucha ilusión", luego del colchón de 21 puntos cosechados en el certamen pasado, que le permitió alejarse, al menos por ahora, del peligro de caer en zona de descenso directo.

"Estamos contentos por el torneo que hicimos y con mucha ilusión de cara a lo que viene. Peleamos hasta el final la clasificación a cuartos de final y, aunque no se dio, no tiene que hacernos olvidar que arrancamos al año últimos en la tabla de los promedios y hoy tenemos a cinco equipos abajo nuestro", reflexionó Bettini, quien advirtió, sin embargo, que el conjunto dirigido por Israel Damonte no tendrá margen para la distracción en el próximo campeonato.

"Hicimos muchos puntos, pero no nos podemos relajar, hay que seguir trabajando y, sobre todo, sumando. Hay que prepararse bien, porque vamos jugar muchos partidos seguidos y necesitamos estar bien físicamente para ser un equipo competitivo", señaló el defensor, en referencia a que, por la proximidad del Mundial de Qatar 2022, las 27 fechas del Torneo de la Liga Profesional se jugarán en un calendario comprimido, con un ritmo de un partido cada cinco días.

"Cosas del deporte"

Luego de un comienzo de año que lo tuvo como titular casi indiscutido, Bettini sufrió un desgarro en el partido ante Racing, por la octava fecha, que le impidió llegar en plenitud al sprint final de la Copa de la Liga. Su lesión, como las que sufrieron también otros integrantes del plantel en el último tramo de la campaña, abren interrogantes sobre si Sarmiento podrá sostenerse en el campeonato venidero, con su extenso formato, frente a los equipos de mayor poderío económico y recambio en la plantilla.

"Puede ser que a la larga sea más difícil para equipos como nosotros, con la cantidad de fechas que se van a jugar y la exigencia de los partidos. Pero hay que seguir adelante, apostar a continuar sumando y al final del año veremos qué pasa", sostuvo Bettini, sin dejar pasar por alto la obligación del Verde de lograr un saldo positivo de puntos, para evitar sobresaltos en la tabla de la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional.

"Si seguimos como hasta ahora, no vamos a tener problemas, pero no podemos dormirnos. Es un torneo de muchas fechas y una seguidilla de derrotas te puede mandar de nuevo al fondo. Vamos por el buen camino, pero no hay que dormirse", concluyó.

